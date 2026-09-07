El Banco Nación lanzó una nueva alternativa de financiación para quienes buscan comprar un auto 0 km o usado. Se trata de créditos UVA que permiten solicitar hasta $100 millones y financiar hasta el 100% del valor del vehículo.

La nueva línea forma parte del programa “+Autos con BNA” y está disponible desde este lunes 7 de septiembre.

Los préstamos pueden utilizarse para adquirir automóviles, pick-ups y utilitarios, tanto nuevos como usados de hasta 10 años de antigüedad.

Banco Nación ofrece créditos de hasta $100 millones para comprar autos

La nueva financiación permite solicitar un préstamo de hasta $100 millones por persona y cubrir hasta el 100% del valor de venta del vehículo, incluido el IVA.

El crédito está destinado a la compra de autos, camionetas pick-up y utilitarios, ya sean 0 km o usados. En el caso de los vehículos usados, deben tener una antigüedad máxima de 10 años.

Además, el préstamo se otorga a sola firma y sin garantía prendaria sobre el vehículo , una diferencia importante frente a los tradicionales créditos prendarios.

¿Qué requisitos pide el Banco Nación para acceder al crédito?

Uno de los principales atractivos de esta alternativa es que el trámite es 100% digital y puede iniciarse directamente en las concesionarias adheridas al programa.

Para comenzar la solicitud, se debe presentar el DNI y completar los datos necesarios para la evaluación crediticia. La aprobación, sin embargo, queda sujeta a las condiciones y capacidad de pago de cada solicitante.

La operación puede ser solicitada tanto por clientes del Banco Nación como por personas que todavía no operan con la entidad, siempre que superen la evaluación correspondiente.

¿Qué autos se pueden comprar con el nuevo préstamo?

El financiamiento alcanza a:

Autos 0 km.

Autos usados de hasta 10 años.

Camionetas pick-up.

Vehículos utilitarios.

Unidades de origen nacional o importado.

El crédito permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, aunque existen gastos asociados a la operación que no quedan incluidos, como el patentamiento.

Crédito UVA del Banco Nación: tasas y plazos

Los nuevos préstamos tienen plazos que van desde 12 hasta 60 meses.

La tasa varía de acuerdo con la relación del solicitante con el banco. Para quienes cobran sus haberes o prestaciones previsionales en el Banco Nación, la tasa es de UVA + 19% nominal anual.

Para quienes pertenecen a la cartera abierta de la entidad, la tasa asciende a UVA + 25% nominal anual.

Al tratarse de un crédito UVA, el capital se actualiza de acuerdo con la evolución de la unidad de valor. Por eso, antes de solicitarlo es importante analizar cómo podría evolucionar la cuota durante todo el período de devolución.

¿Cómo solicitar el crédito para comprar un auto?

El trámite se realiza de manera online a través de las concesionarias y puntos de venta adheridos al programa.

El proceso comienza con la elección del vehículo y la presentación del DNI. Luego se cargan los datos del comprador para realizar la evaluación crediticia.

La nueva alternativa cuenta con una amplia red comercial: participan más de 1.400 concesionarias y 1.800 puntos de venta en todo el país.