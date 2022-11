Compras en el exterior: cuánto sale un combo de comida rápida en Estados Unidos

Las compras en el exterior se encarecieron tras las restricciones cambiarias que estableció el Gobierno para frenar la sangría del Banco Central. La más reciente de ellas: el "dólar tarjeta" o "dólar Qatar", que establece un 25% de recargo plus para los consumos de más de u$s 300 mensuales.

La depreciación del peso no frena y en este contexto, dos hamburguesas en el exterior pueden costarle casi $ 9000 a un argentino. Así lo demostró el usuario @nachodeviaje en un posteo de Tik Tok.

Para los argentinos: ¿cuánto cuesta comer en el exterior?

En algún momento, McDonald 's fue sinónimo de comida rápida y barata. Ahora, los arcos dorados solo conservan el primer título y sus precios se vuelven cada vez más excluyentes en la Argentina. Al viajar, esta situación se enfatiza.

"Acabamos de comprar un 1 cuarto de libra y un doble cuarto de libra con delivery y en este caso gastamos u$s 9 en una hamburguesa, u$s 10,68 en la otra y, con los taxes, el delivery y demás nos quedó un total de u$s 26,36", narró el tik toker en su publicación.

"Pero, ¿cuánto equivale a pesos argentinos? Vas a tener que pagar $ 8836,49", agregó el joven mientras revelaba la pantalla de su celular para validar que la cifra era correcta. Por este valor se podrían adquirir 5 combos de cuarto de libra en Argentina.

¿Cuánto vale el cuarto de libra de McDonald 's en Argentina?

En la aplicación de Rappi, un cuarto de libra con papas y bebida grande cuesta $ 1370. Este valor incluye un 40% de descuento que ofrece la plataforma por el Mundial de Qatar. Sino, el precio normal ronda los $ 1500.

Lógicamente, para el doble cuarto los precios aumentan. En la aplicación de delivery una de estas hamburguesas, con papas grandes y bebida cuesta $ 2440.

Dólar Tarjeta: ¿Cómo conviene pagar en el exterior?

Si tenés planeado viajar al exterior, lo más recomendable según los analistas es realizar compras con la tarjeta de débito, no tanto con la de crédito. Además, dado que el dólar Qatar se encuentra por encima de todas las cotizaciones, se recomienda pagar con dólar MEP o dólar blue.

Ecommerce: ¿Cuánto es lo máximo que se puede comprar en el exterior?

Las restricciones no solo afectan a aquellos que viajan al exterior, sino también a los usuarios de ecommerce, que compran en tiendas virtuales con envío a Argentina. Cabe recordar que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redujo de U$S 3000 a U$S 1000 la cantidad de plata que los argentinos pueden gastar en compras online de productos extranjeros. Aplica para servicios "puerta a puerta" de correo privados (courier), y productos de hasta 50 kilos.