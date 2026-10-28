El olor a humedad en la ropa no siempre desaparece después de un lavado. La permanencia de los tejidos mojados, el secado lento y la presencia de microorganismos pueden favorecer la aparición de aromas desagradables, incluso cuando las prendas parecen limpias.

Una de las alternativas domésticas que se suele recomendar para tratar este problema es el vinagre blanco. Su principal componente es el ácido acético, una sustancia cuyas propiedades antimicrobianas fueron estudiadas en investigaciones científicas.

Por qué la ropa puede tener olor a humedad después del lavado

Una revisión científica publicada en 2021 en la revista Applied and Environmental Microbiology analizó los factores que intervienen en la higiene de la ropa y en la aparición de malos olores.

El trabajo, titulado Laundry Hygiene and Odor Control: State of the Science, señala que las bacterias y los hongos son algunas de las principales causas de los olores desagradables en los textiles. Estos microorganismos pueden proceder del cuerpo, del ambiente o de la propia lavadora.

Los investigadores también explicaron que el secado lento puede favorecer el aumento de microorganismos en las prendas. Cuando la ropa permanece húmeda durante demasiado tiempo, las condiciones pueden facilitar su crecimiento y la aparición de aromas indeseados.

Por qué el vinagre podría ayudar a reducir el olor a humedad

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que fue estudiado por sus propiedades antimicrobianas.

Su utilidad para reducir los olores se vincula a su capacidad de eliminar las bacterias y los hongos de la ropa. Para esto será necesario tener en cuenta la concentración, el tiempo de contacto y las condiciones de uso.

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En 2020, el investigador Marc-Kevin Zinn publicó el estudio Did granny know best? Evaluating the antibacterial, antifungal and antiviral efficacy of acetic acid for home care procedures en la revista BMC Biology.

La investigación evaluó la actividad antibacteriana y antifúngica del ácido acético y examinó su efecto durante un ciclo de lavado simulado, comprobando que puede reducir significamente los microorganismos.

El ácido acético también puede modificar el pH de una solución de lavado y reaccionar con determinados residuos alcalinos.

Paso a paso: cómo usar vinagre para lavar la ropa con olor a humedad

El vinagre blanco puede utilizarse como una alternativa doméstica para intentar reducir algunos olores. Para aplicarlo deberá seguir los siguientes pasos:

Colocar la ropa en el lavarropa . No sobrecargar el tambor: las prendas necesitan espacio para que el agua y el detergente circulen adecuadamente.

Agregar el detergente habitual . Utilizar la cantidad indicada por el fabricante para el tipo de carga y el nivel de suciedad. El vinagre no reemplaza al detergente.

Incorporar el vinagre como suavizante y neutralizador de olores: Verter 125 ml (media taza) directamente en el compartimento destinado al suavizante. El vinagre se liberará en el último ciclo de enjuague, eliminando restos de detergente y suavizando las fibras.

Elegir un programa adecuado. Seleccionar la temperatura y el ciclo recomendados en la etiqueta de la ropa. No aumentar la temperatura por cuenta propia, ya que algunas fibras pueden encogerse o dañarse.

Retirar la ropa al terminar. No dejar las prendas húmedas dentro del tambor. Extenderlas en un lugar ventilado y asegurarse de que se sequen por completo antes de guardarlas.

Cuáles son las precauciones a tener en cuenta

Si se quiere probar esta alternativa, conviene tomar algunas precauciones: