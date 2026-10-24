La OCU reconoce que el vinagre blanco puede mejorar la suavidad de las toallas, aunque advierte sobre los riesgos de utilizarlo habitualmente.

El vinagre blanco se ha convertido en uno de los remedios caseros más populares para limpiar el hogar. Su uso también se ha extendido al lavado de la ropa, especialmente entre quienes buscan alternativas económicas a los suavizantes convencionales.

Aunque este producto puede ofrecer algunos beneficios puntuales, no está recomendado para utilizarlo de forma habitual en la lavadora. Así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha analizado sus efectos sobre los tejidos y el electrodoméstico.

La entidad reconoce que añadir vinagre durante el último aclarado puede favorecer la suavidad de las toallas de baño. No obstante, también señala que s u utilización continuada podría terminar dañando la máquina.

El vinagre blanco se utiliza como remedio casero para el lavado de la ropa, pero no es un sustituto universal de los productos específicos. Imagen ilustrativa generada con Gemini

¿Para qué sirve poner vinagre blanco en la lavadora?

Uno de los usos más conocidos del vinagre blanco es como alternativa al suavizante tradicional. Su acidez puede influir en la eliminación de determinados residuos y depósitos minerales, aunque sus efectos dependen de las condiciones del lavado.

La OCU reconoce que el vinagre utilizado durante el último aclarado puede ayudar a que las toallas queden más suaves al tacto. También contempla algunos usos puntuales relacionados con el mantenimiento del electrodoméstico y los olores:

Suavidad de las toallas: puede mejorar el tacto del tejido cuando se incorpora al último aclarado.

Olores de humedad: puede ayudar en determinados lavados de prendas que han adquirido mal olor.

Acumulaciones de cal: su uso ocasional en ciclos de mantenimiento puede contribuir a desprender depósitos minerales.

Estos beneficios no significan que el vinagre sea un sustituto del detergente ni que resulte adecuado para todos los tejidos o modelos de lavadora.

De hecho, la organización recomienda tener en cuenta las indicaciones del fabricante antes de utilizar productos caseros en el electrodoméstico.

¿Por qué la OCU desaconseja utilizar vinagre blanco habitualmente en la lavadora?

Aunque el vinagre puede ofrecer resultados visibles en determinados casos, la OCU advierte de que su uso continuado podría dañar la lavadora.

El problema está relacionado con la exposición repetida de sus componentes internos a una sustancia ácida. Dependiendo de los materiales y del diseño del aparato, esta práctica puede favorecer el deterioro de algunas piezas.

En sus recomendaciones sobre suavizantes y perfumadores, la organización señala que el vinagre puede mejorar la suavidad de las toallas,

Utilizar vinagre blanco una sola vez no va a provocar necesariamente una avería, pero se debe evitar una exposición frecuente que pueda perjudicar la vida útil del electrodoméstico.

La OCU también señala que, cuando existen problemas de incrustaciones de cal, un ciclo de mantenimiento con vinagre puede resultar útil de manera ocasional. Aun así, insiste en que no debe utilizarse frecuentemente porque podría afectar a los conductos y a la propia máquina.