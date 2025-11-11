Desde octubre de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) asumió el rol de ente tributario nacional en reemplazo de la AFIP.

El cambio se oficializó mediante el Decreto 953/2024, que transfirió a ARCA todas las funciones vinculadas a la recaudación de impuestos, el control aduanero y el cumplimiento fiscal.

Aunque la estructura institucional cambió, la fecha de vencimiento del monotributo se mantiene: el día 20 de cada mes. Si cae en fin de semana o feriado, el pago se traslada al siguiente día hábil.

Sin embargo, muchos contribuyentes siguen cometiendo errores que pueden generar intereses, pérdida de beneficios y hasta bloqueos en el sistema.

Los errores más frecuentes al pagar el monotributo

Olvidar la fecha de vencimiento: no pagar antes del 20 genera cargos desde el día siguiente. Agendar un recordatorio mensual ayuda a evitarlo. No verificar si es día hábil: si el 20 cae en feriado o fin de semana, el vencimiento se corre. Muchos lo ignoran y pagan fuera de término. No confirmar pagos rechazados: algunos medios digitales fallan y el pago no se acredita. Revisar el comprobante es clave para evitar deuda acumulada. Ignorar deudas anteriores: no revisar el estado fiscal puede llevar a cuotas impagas y más intereses. Pagar en efectivo sin incluir intereses: la credencial de pago no suma automáticamente los intereses por mora. Estos deben abonarse aparte. No hacer la recategorización a tiempo: demorar este trámite puede generar inconsistencias y sanciones.

¿Cómo consultar tu deuda con ARCA?

ARCA habilitó dos canales digitales para revisar el estado de cuenta:

App oficial: disponible para Android y iOS. Se accede con clave fiscal, se selecciona el CUIT y se consulta el monto total y el detalle por período.

Sitio web: desde la web oficial, se ingresa a “Consulta de deudas” o “Situación fiscal” con el CUIT. El sistema muestra el historial completo.

Opciones para regularizar tu situación

Estar al día con el monotributo permite mantener beneficios fiscales y evitar sanciones. ARCA ofrece tres formas de pago según el tipo de deuda:

Homebanking con VEP: para deudas de uno o dos meses. Se genera un Volante Electrónico de Pago desde el servicio CCMA y se abona desde el banco adherido.