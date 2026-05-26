Cómo saber si te están robando WiFi: el truco rápido para ver quién usa tu internet

Poner papel aluminio debajo del televisor: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

En tiempos donde el home office, el streaming y los dispositivos inteligentes dependen de una buena conexión, saber quién está conectado al WiFi de casa se volvió clave para evitar problemas de velocidad y accesos indebidos.

Muchas veces, personas ajenas logran ingresar a la red y consumen ancho de banda sin autorización. Por eso, controlar la red WiFi, evitar intrusos, mejorar la velocidad y proteger la conexión son cuestiones fundamentales para cualquier hogar.

Cómo detectar dispositivos desconocidos en la red

La forma más rápida y sencilla de verificarlo es ingresar a la configuración del router. Para hacerlo, hay que escribir en el navegador una dirección IP como 192.168.0.1 o 192.168.1.1, iniciar sesión y buscar el apartado de dispositivos conectados.

Allí aparecerán celulares, computadoras, televisores y cualquier equipo que esté utilizando la red. Luego, debés seguir los siguientes pasos:

Ingresar al router.

Ver qué dispositivos están conectados.

Revisar la dirección IP y controlar el acceso al WiFi.

Dentro del panel del router suelen aparecer datos como el nombre del dispositivo, la dirección MAC y la IP asignada. Si aparece un equipo desconocido, es posible que alguien esté utilizando la conexión sin permiso.

En routers modernos o sistemas WiFi Mesh, aplicaciones oficiales como Google WiFi o TP-Link Deco permiten monitorear la red desde el celular de manera mucho más simple.

Otra alternativa muy utilizada en Windows son las aplicaciones gratuitas de análisis de red. Una de las más conocidas es Wireless Network Watcher, que escanea automáticamente el WiFi y muestra todos los dispositivos conectados.

También se destaca Acrylic WiFi, una herramienta más avanzada que permite analizar la señal y detectar conexiones sospechosas. Asimismo, opciones como aplicaciones gratuitas, escaneo de red, programas para WiFi y seguridad informática son recursos cada vez más utilizados para evitar accesos indebidos.

Otra alternativa muy utilizada en Windows son las aplicaciones gratuitas de análisis de red.

Qué hacer para proteger el WiFi de tu casa

Los especialistas recomiendan cambiar la contraseña periódicamente y utilizar protocolos de seguridad WPA2 o WPA3, considerados los más seguros actualmente.

También aconsejan desactivar la función WPS y habilitar filtros por dirección MAC para autorizar únicamente dispositivos conocidos. Otras medidas para evitar problemas mayores son cambiar la contraseña, usar cifrado WPA3, bloquear accesos externos y proteger la privacidad.

Existen además algunas señales que pueden indicar que alguien está usando la red sin permiso: internet más lento de lo habitual, cortes repentinos o equipos desconocidos conectados. Ante cualquiera de estas situaciones, lo ideal es modificar inmediatamente la clave del WiFi y revisar nuevamente los dispositivos activos.