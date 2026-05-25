Cada vez más usuarios prueban trucos caseros para intentar mejorar la señal de internet dentro de sus casas sin gastar dinero en repetidores ni cambiar de compañía. Entre los métodos virales que explotaron en redes sociales apareció uno particularmente llamativo: apoyar un tenedor metálico sobre el router WiFi para “potenciar” la conexión .

La práctica empezó a circular en TikTok, foros tecnológicos y videos de YouTube, donde muchas personas aseguran notar mejoras en determinadas habitaciones después de colocar objetos metálicos cerca de las antenas del módem. Aunque para algunos parece un simple mito viral, detrás del experimento existe una explicación vinculada al comportamiento de las ondas inalámbricas.

Por qué algunas personas ponen un tenedor sobre el router

La teoría detrás de este hack casero sostiene que ciertos objetos metálicos podrían ayudar a reflejar o redireccionar parcialmente la señal del WiFi hacia sectores específicos de la vivienda.

Por eso comenzaron a aparecer pruebas utilizando:

Tenedores.

Cucharas.

Papel aluminio.

Latas.

Y pequeñas estructuras metálicas improvisadas.

Muchos usuarios buscan mejorar puntos de la casa donde internet suele funcionar peor, especialmente en ambientes alejados o separados por paredes gruesas.

Qué dicen los expertos sobre este truco viral

Especialistas en telecomunicaciones explican que colocar un tenedor sobre el router no genera una mejora real ni estable en la velocidad de internet.

Otro método viral es colocar una moneda encima del router de WIFI.

Si bien los metales pueden alterar mínimamente la propagación de las ondas, los expertos sostienen que un cubierto doméstico no tiene capacidad técnica para amplificar significativamente la señal.

Incluso, dependiendo del equipo y de la posición del objeto, podría provocar pequeñas interferencias.

Según remarcan los especialistas, la calidad del WiFi depende mucho más de otros factores como:

La ubicación del router.

La cantidad de paredes.

La distancia.

La saturación de dispositivos conectados.

Y la frecuencia utilizada.

El error más común que afecta la señal del WiFi

Uno de los principales problemas dentro de las casas es instalar el router en lugares incorrectos.

Muchos usuarios lo colocan:

Detrás de televisores.

Dentro de muebles.

Cerca de electrodomésticos.

O pegado al piso.

Eso puede bloquear parte de la cobertura y generar sectores con mala conexión.

Cómo mejorar realmente internet en casa

Los especialistas recomiendan algunas medidas simples que suelen dar mejores resultados que los hacks virales con objetos metálicos:

Ubicar el router en un lugar elevado,

Colocarlo cerca del centro de la vivienda,

Evitar rincones cerrados,

Mantenerlo lejos de microondas y aparatos electrónicos,

Y utilizar repetidores o sistemas mesh en casas grandes.

En muchos casos, simplemente mover el módem de lugar puede mejorar muchísimo más la conexión que cualquier truco casero con tenedores o papel aluminio.