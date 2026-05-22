El próximo domingo 31 de mayo tendrá lugar el evento astronómico y astrológico conocido como la Luna llena a 9 grados de Sagitario . A esta fenómeno se lo conoce popularmente como “Luna Azul”, un término que no tiene relación con el color, sino con que se dan dos eventos similares dentro de un mismo mes.

Como este hecho no se repetía desde agosto de 2023, los especialistas le pusieron este nombre basado en un término anglosajón. Para la astrología, la Luna llena siempre impacta de manera profunda debido a su carga energética, vinculada a la interioridad, las emociones y el mundo inconsciente.

¿Qué dice la astrología sobre la luna azul de mayo?

Según los especialistas en las creencias astrales, al tratarse del momento de máxima luz en el ciclo lunar, este evento funciona como un faro que saca a la superficie aquello que estaba oculto, invitándo a mirar hacia adentro, revisar las raíces emocionales y conectar con la verdad más cruda.

En este caso, la Luna Azul cierra un ciclo que comenzó el 20 de noviembre de 2025 y así, la energía de introspección se potencia, marcando el momento ideal para ver qué floreció y qué estructuras internas ya es hora de soltar.

La luna llena azul impactará en 4 signos de forma más marcada.

Los signos más afectados por la segunda luna llena de mayo

Aunque el clima astral sacudirá el horóscopo en general, este fenómeno traerá un cambio fuerte y directo para cuatro signos del zodíaco:

Sagitario: Al ser tu Luna llena anual, estás en el centro de la escena. Este evento marca un momento clave para revisar las intenciones de expansión y sentido de vida que sembraste hace seis meses. La lunación te exige una profunda honestidad intelectual y espiritual: es hora de analizar tus creencias actuales y descubrir cuáles te siguen impulsando y cuáles se convirtieron en dogmas cómodos que frenan tu evolución. Confiá, pero mirá tu realidad con los pies en la tierra.

Géminis: La Luna Azul se perfecciona en tu casa 7, iluminando directamente el área de las parejas, las asociaciones y los vínculos más importantes. Sentirás una clara tensión entre lo que te dicta la razón y lo que tu intuición sabe que es real sobre una relación. Es momento de retomar conversaciones pendientes y revisar acuerdos, mientras lidias con tensiones añadidas en el plano económico o laboral.