El uso de objetos cotidianos dentro de la lavadora volvió a generar interés en redes sociales, especialmente por un truco que muchos aseguran mejora el cuidado de la ropa. Aunque a simple vista parece poco común, cada vez más personas lo prueban en casa. La práctica consiste en incorporar un elemento que suele utilizarse en la cocina, pero que tendría un efecto inesperado durante el lavado. Además de la utilización de suavizantes y productos líquidos específicos para el cuidado de las prendas, se ha incorporado en la rutina diaria del aseo este método que muchos individuos al día de hoy desconocen. Esta práctica trascendió a través de diversas plataformas digitales y a medida que se replicó en videos y recomendaciones, surgieron dudas sobre su efectividad real. Lo cierto es que existe una explicación concreta que ayuda a entender por qué este recurso empezó a ganar popularidad. El papel de aluminio, elaborado a partir de la bauxita, tiene propiedades que lo convierten en un material versátil. Es flexible, conductor y no se magnetiza con facilidad, lo que influye directamente en su comportamiento en distintos usos, incluso fuera de la cocina. En el caso de la lavadora, su función está relacionada con la electricidad estática que se genera durante el lavado. Este fenómeno puede provocar que las prendas se adhieran entre sí o se desgasten con mayor rapidez. Al introducir bolas de aluminio en el tambor, estas ayudan a reducir la acumulación de cargas eléctricas. De esta manera, se busca disminuir el daño en los tejidos y mejorar el resultado final de la colada. El método es simple y no requiere modificar el proceso habitual de lavado. Solo se deben incorporar pequeñas bolas de aluminio junto con la ropa para obtener sus posibles beneficios. El paso a paso recomendado es el siguiente: Además de este método, el papel de aluminio tiene múltiples aplicaciones en el hogar: Aunque su uso en la lavadora no reemplaza productos especializados, se ha popularizado como una solución casera que puede complementar el cuidado de la ropa.