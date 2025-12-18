Llegaron los colectivos de dos pisos: sus horarios y frecuencias. Foto: Ministerio de Transporte de Chile

Latinoamérica tiene nuevos buses eléctricos que traen dos pisos, lo cual representará una mayor cantidad de asientos para pasajeros y menos gasto de combustible.

Se trata de Chile y México, países en donde ya impusieron esta novedad en sus líneas de transporte público. De esta manera, se asemejan a servicios que son comunes en Europa y revolucionan el transporte para siempre.

¿Cómo y cuáles son los colectivos de dos pisos?

Los autobuses de dos pisos permiten transportar más pasajeros ocupando el mismo espacio en la vía, reduciendo la congestión y mejorando la experiencia del usuario.

En América Latina, destacan por su enfoque en sostenibilidad: algunos son eléctricos con cero emisiones, mientras otros usan tecnología limpia. Según información reciente, Chile y México lideran esta tendencia:

En Santiago de Chile : es la primera ciudad sudamericana con autobuses eléctricos de dos pisos. Operan en la Red Metropolitana de Movilidad (RED), con modelos fabricados por BYD. De esta manera, reducen las emisiones de carbono y alta capacidad para rutas de alta demanda.

En Ciudad de México: funcionan en la Línea 7 del Metrobús, recorriendo el icónico Paseo de la Reforma. Usan diésel limpio Euro VI y son ideales para una de las ciudades más pobladas del mundo.

¿Cuáles son los horarios y frecuencias de los colectivos?

Los horarios de las líneas de colectivos eléctricos de dos pisos varían por país y ruta que realizan:

Santiago de Chile (RED Movilidad) : los buses eléctricos de dos pisos operan en servicios de alta demanda, como el recorrido 555 (Metro Pajaritos al Aeropuerto). Frecuencias en hora pico: cada 5-10 minutos. Horarios generales: desde las 5:30 a.m. hasta medianoche, con ajustes según demanda.

Ciudad de México (Metrobús Línea 7): recorre Paseo de la Reforma de Indios Verdes a Campo Marte. Horarios: 4:30 a.m. a medianoche (días laborables), con frecuencias de 4-8 minutos en hora pico.

¿Cuáles son las ventajas de tener este tipo de colectivos?

Con la implementación de estos colectivos públicos de dos pisos, se acceden a múltiples ventajas tanto para los pasajeros como al medio ambiente: