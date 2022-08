Comenzó la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia

Neuquén es la sede del evento Argentina Oil & Gas Patagonia que se realiza en el espacio DUAM y que contará hasta el viernes con numerosos expositores que detallarán el presente y futuro de la industria hidrocarburífera en el país con la organización del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

La exposición coincide con la firma del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, del que participaron el Presidente, Alberto Fernández, y Sergio Massa, el ministro de economía, quien es anunciado como uno de los participantes del evento.

Marcelo Midlin, presidente de Pampa Energía, empresa que participará de Argentina Oil & Gas, aseguró que "la construcción de este gasoducto es una decisión histórica que cambia la Argentina ya que le permite transitar el camino a la autosuficiencia energética" en declaraciones a El Cronista.

La exposición ocupará un total de 4.383 m2 netos de stands, convirtiéndose en la más grande de todas las AOG Patagonia hasta el momento. Los organizadores del encuentro prevén que asistirán más de 8.000 visitantes entre profesionales, empresarios y público interesado.



Midlin también se refirió que "no se entiende la lógica de no incentivar la producción local que cobra en pesos, no demanda divisas y aparte genera actividad económica y más empleo en el país. Con el potencial que tiene Vaca Muerta, importar energía es como estar importando carne", sobre la situación que atraviesa hoy la Argentina en el sector energético.

"En los últimos 12 años, la Argentina importó gas y otros combustibles por 74 mil millones de dólares pagando un precio promedio de 12 dólares por millón de BTU a productores del exterior. En cambio, a los productores locales se les pagó tan solo un promedio de 2,7 dólares", detalló Midlin sobre la distinción entre la importación y la generación de energía nacional.

La agenda de actividades

Las actividades de hoy inician a las ocho y se extenderán hasta las 20. A continuación el cronograma en detalle:

Miércoles 10

08:00 a 16:00. 1º Jornadas Integrales de Desarrollo y Producción de Reservorios No Convencionales. Será el primer día en el auditorio Tromen. La actividad es arancelada y podrán asistir sólo quienes se hayan inscrito. Pueden hacerlo aquí.

13 a 20. Ciclo de conferencias comerciales. Las empresas abordarán cuestiones como el comercio exterior para Vaca Muerta; Soluciones geofísicas del subsuelo; las emisiones; la sustentabilidad; el problema de las parafinas; recursos humanos; desarrollo regional y luminarias. Los disertantes serán representantes de distintas empresas regionales y de otras localidades. Encontrá toda la información acá.

16:30 a 17:30. Acto de inauguración en el auditorio.

17:30 a 19:00. Ciclo "Encuentros con los CEOs" en el auditorio Tromen:

17:30 a 16:55. El director ejecutivo del Grupo Argentino de Proveedores Petroleros (GAPP), Leonardo Brkusic y el ministro de Producción e Industria de la provincia del Neuquén, Facundo A. López Raggi.

17:55 a 18:15. El director ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía, Horacio Turri y el presidente de Gas y Petróleo del Neuquén, Alberto Saggese.

18:20 a 18:40. El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous y el Country Manager de Pluspetrol Argentina, Germán Macchi.

18:45 a 19:05. El CEO de YPF, Pablo Iuliano.

19:30 a 21:00 Cocktail de inauguración en el auditorio Tromen. Cerrado al público.

Jueves 11

08:00 a 16:00. 1º Jornadas Integrales de Desarrollo y Producción de Reservorios No Convencionales. Será el día dos en el auditorio Tromen. Podrán asistir sólo quienes se hayan inscrito.

16:00 Mesa Redonda "Aumento de la capacidad de acondicionamiento, fraccionamiento y transporte de Gas de Vaca Muerta con inversiones acotadas. Visión integrada del tratamiento de Gas Natural en las áreas: transporte flexibilizado, operación de plantas de Dew Point/ Criogénicas y planificación de la Logística de Evacuación de Licuables".

Los disertantes son: la jefa de Desarrollos Técnicos y coordinadora operativa de TGS, Dulce Gómez; el jefe de Evaluación de Factibilidad de Proyectos y Ppto. TGN, Santiago Laciar; el gerente de Midstream Gas Natural YPF, Pedro Locreille; el presidente Hytech Ingeniería, Miguel Wegner. El moderador será el coordinador de la comisión NGL - CAI del IAPG, Marcos Browne.

15:00 a 18:00hs Ciclo de conferencias en la sala Lanín 1. Las temáticas disponibles y disertantes, acá. Las organizadas por el IAPG son:

15:00 a 16:30 Conferencia 1: "Integridad en la Cadena de Valor del sector Oil & Gas". Comisión de Compliance del IAPG.

16:30 a 18:00 Conferencia 2: "Construyendo nuevos paradigmas en los entornos laborales de la industria". Comisión de Diversidad e Inclusión del IAPG.

18:00 a 20:00 Ciclo "Encuentro con los CEOs" en el auditorio Tromen.

18:30 a 18:50 CEO de Bruno Schillig, Tennyson Reed y el director general de Calfrac Well Services, Marco Aranguren.

18:55 a 19:15. Argentina Lead Country Manager de ExxonMobil, Daniel De Nigris y el presidente de Shell Argentina, Ricardo Rodríguez.

19:20 a 19:40. Director General de TGN, Daniel Ridelener y el CEO de Transportadora de Gas del Sur, Oscar Sardi.

Viernes 12