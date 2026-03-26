En el mundo de los pequeños trucos domésticos, cada tanto aparece una idea sencilla que promete mejorar el funcionamiento de los electrodomésticos sin gastar dinero. En ese universo de soluciones caseras, comenzó a circular una práctica particular: colocar corchos dentro de la heladera para optimizar su rendimiento y reducir el consumo eléctrico. Aunque a primera vista pueda parecer extraño, la lógica detrás de esta técnica tiene una explicación. Los corchos, más allá de su uso habitual para cerrar botellas, poseen características físicas que pueden influir en la forma en que se distribuye el aire frío dentro del electrodoméstico. El fundamento principal de este truco está relacionado con el volumen de aire que debe enfriar la heladera. Cuando el interior del aparato está demasiado vacío, hay mayor cantidad de aire que necesita bajar de temperatura cada vez que se abre la puerta o cuando el motor vuelve a activarse. Al introducir algunos corchos en distintos espacios del interior, se reduce parcialmente ese volumen de aire. Esto significa que el sistema de enfriamiento tiene menos trabajo para recuperar la temperatura ideal, lo que puede traducirse en un funcionamiento más eficiente y en un menor esfuerzo del compresor. Además, este material natural presenta una estructura porosa que puede colaborar en la circulación del aire frío dentro del electrodoméstico. Esa característica favorece que la temperatura se distribuya de manera más pareja entre los distintos estantes y compartimentos, evitando sectores más cálidos que obliguen al motor a trabajar de más. El corcho proviene de la corteza del alcornoque y posee cualidades que lo vuelven especialmente útil en diferentes aplicaciones. Entre sus principales características se destacan su elasticidad, su resistencia a la humedad y su estabilidad química. Gracias a su estructura celular, compuesta en gran parte por aire, se trata de un material extremadamente liviano y con una microestructura que permite el paso del aire entre sus celdas. Esa composición facilita que el flujo de frío circule de forma más uniforme dentro de la heladera. Otro aspecto importante es su impermeabilidad natural. Esto le permite resistir ambientes húmedos sin deteriorarse rápidamente, algo clave dentro de un electrodoméstico donde la condensación es frecuente. A su vez, su porosidad puede contribuir a absorber parte de la humedad y algunos olores presentes en el interior, lo que ayuda a mantener un ambiente más estable para la conservación de los alimentos. Para aplicar este truco solo se necesitan algunos corchos de botellas, preferentemente de origen natural. Antes de utilizarlos es importante asegurarse de que estén bien limpios y completamente secos. La recomendación es distribuirlos en distintos sectores del interior, especialmente en lugares donde suele concentrarse la humedad, como los cajones de verduras o los estantes cercanos a la puerta. Es fundamental no colocarlos en zonas donde puedan bloquear las salidas de aire del aparato ni obstaculizar la circulación del frío. La idea es ocupar espacios vacíos sin interferir en el funcionamiento del sistema de refrigeración. Este tipo de trucos puede complementarse con otras prácticas sencillas que ayudan a optimizar el consumo energético del electrodoméstico: