Colgar ristras de ajo en balcones, patios o jardines es una práctica con una función práctica evidente. Lejos de ser una decoración improvisada, es una tradición de generación en generación con un fin muy concreto.

En efecto, el ajo conserva su vigencia gracias a sus múltiples beneficios: su aroma intenso y compuestos sulfurados funcionan como un potente repelente natural para diversos insectos molestos.

Por qué funciona este truco en el balcón

El olor del ajo resulta especialmente desagradable para mosquitos, moscas, hormigas y polillas, por lo que se convierte en una barrera eficaz sin necesidad de recurrir a productos químicos.

De esta forma, muchas personas eligen atar cabezas de ajo cerca de las puertas, ventanas o macetas para proteger sus espacios exteriores e interiores de forma sencilla.

Más allá del repelente: qué otro beneficio tiene colgar en el balcón

Además de ahuyentar plagas, colgar los ajos favorece notablemente su conservación. Al quedar suspendidos en lugares frescos y ventilados, las cabezas duran mucho más tiempo. Este método tradicional evita que acumulen humedad y que broten o se pudran rápidamente.

Esta técnica permite así mantener el producto seco y en buen estado por varios meses. Es un recurso muy utilizado en casas de campo que hoy se traslada a los departamentos urbanos para aprovechar al máximo las propiedades del ajo.

Cómo realizar el truco correctamente en casa

Para que el método sea efectivo, es fundamental elegir ristras o cabezas que estén secas y firmes. También se deben atar con hilo o soga fina y ubicarlas siempre en un lugar con buena ventilación para garantizar su efecto. Otro punto clave es evitar que los ajos reciban lluvia directa. Asimismo, no deben quedar pegados a paredes que tengan humedad.

Es posible incrementar la eficacia de este sistema sumando plantas aromáticas al entorno, como el romero, la lavanda o la menta. Sin embargo, aclaran que este método casero, si bien funciona como complemento natural, no reemplaza a los servicios profesionales en caso de enfrentar una invasión masiva de insectos en la vivienda.

A pesar de sus limitaciones ante grandes plagas, se destaca como una solución económica y sencilla de implementar. Es un recurso accesible que aprovecha las propiedades naturales del ajo para mejorar la higiene del balcón.