Alerta pasajeros: una importante línea de trenes de Buenos Aires cambia para siempre y tendrá menos servicios. Foto: Trenes Argentinos

Los pasajeros que utilicen el tren para llegar a la Ciudad de Buenos Aires y volver al Conurbano Bonaerense, deberán prestar atención a un cambio de cronograma de una de las líneas más importantes.

Desde Trenes Argentinos informaron que la Línea San Martín dejará de pasar por ciertos horarios, por lo que podría obligar a que muchos reprogramen sus viajes o busquen alternativas para llegar a sus casas o al trabajo.

¿Cómo serán los cambios de cronograma del Tren San Martín?

Según el comunicado oficial de Trenes Argentinos, el nuevo esquema responde a una reorganización operativa que prioriza la eficiencia en horarios pico, pero elimina varios servicios en periodos de baja demanda .

Aunque no se detallan razones específicas como obras o ajustes presupuestarios, el impacto es menos trenes por día, sobre todo después de las 22:30 hs y antes de las 3:00 hs.

Esto afecta directamente a trabajadores nocturnos, estudiantes y residentes del conurbano bonaerense que dependen de esta línea para llegar a la Capital Federal.

Los nuevos horarios del Tren San Martín

Los horarios del Tren San Martín, que estaban fijados desde el pasado 26 de junio, cambiarán el próximo lunes 15 de diciembre de 2025. Una de las modificaciones más importantes tiene que ver con los primeros y últimos servicios que van desde Retiro hacia José C. Paz, Pilar y Dr. Cabred.

Trenes a José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred

Lunes a sábados (excepto feriados) : desde José C. Paz el primer servicio sale 03:53 hs a Pilar, otro 04:13 hs también desde José C. Paz a Dr. Cabred, de Retiro 03:20 hs a José C. Paz, y también desde Retiro a Pilar 03:33 hs; desde Retiro el último servicio saldrá 22:30 hs con destino a Pilar.

Domingos y feriados: desde José C. Paz el primer servicio saldrá 04:16 hs a Pilar, y desde Retiro 03:20 hs con destino a Dr. Cabred; de Retiro el último tren sale 22:12 hs con destino a José C. Paz, y 22:30 hs con destino a Pilar.

Trenes a Retiro