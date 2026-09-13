El Gobierno dará un giro en 2027 y reforzará los programas sociales de los más necesitados: aumentarán el presupuesto nacional

El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, anticipó que la economía del país podría crecer más de 2% durante 2027, en el marco de la presentación del Paquete Económico 2027.

Recientemente, se presentaron los principales lineamientos del proyecto, que contempla como ejes prioritarios el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar, una mayor inversión pública y un incremento de los recursos destinados a áreas como educación, ciencia, salud y seguridad.

“Tenemos una meta de crecimiento económico de más de 2%, con un rango de 1.5% a 2.5%” , explicó Amador Zamora. El funcionario señaló que, ante la dificultad de establecer estimaciones puntuales, Hacienda mantiene rangos de crecimiento que sirven como referencia para la planificación económica y para brindar mayor claridad a analistas e inversionistas.

El Gobierno dará un giro en 2027 y reforzará los programas sociales de los más necesitados: aumentarán el presupuesto nacional Fuente: EFE Mario Guzmán

El Gobierno mexicano sostiene que alcanzar un crecimiento superior al 2% contribuiría a impulsar la generación de empleos y mejorar las condiciones económicas de las familias del país.

Los cinco pilares del Paquete Económico 2027

De acuerdo con Hacienda, el paquete busca proteger el bienestar de la población, promover el desarrollo y mantener unas finanzas públicas sostenibles. Para ello, se estructura en cinco grandes ejes:

Crecimiento económico: se establece una meta superior al 2%, con el objetivo de impulsar el empleo y fortalecer el bienestar de los hogares.

Prioridades protegidas: se contemplan recursos para los Programas del Bienestar, proyectos prioritarios, inversión pública, participaciones para las entidades federativas y el pago de la deuda.

Fortalecimiento de los ingresos: se prevén medidas para combatir a las empresas factureras y reducir la evasión fiscal, además de mejorar la eficiencia de la recaudación sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.

Mayor eficiencia del gasto: el Gobierno plantea continuar con las medidas vinculadas a la llamada austeridad republicana.

Disciplina fiscal: se propone reducir de manera gradual y responsable el déficit público.

El mensaje central del paquete, según la Secretaría de Hacienda, es mantener un manejo responsable y justo de las finanzas públicas.

Sheinbaum confía en un crecimiento superior al 2%

La presidenta sostuvo que la economía mexicana podría superar la previsión oficial de crecimiento, impulsada principalmente por la inversión pública, mixta y privada.

Destacó la expectativa de alcanzar una mayor estabilidad en la relación comercial derivada del tratado vigente con Estados Unidos y Canadá, así como un escenario de mayor certidumbre que permita atraer nuevas inversiones.

Sheinbaum se mostró optimista sobre el desempeño económico de 2027 y destacó el trabajo realizado durante varios meses para elaborar el paquete que será presentado ante el Congreso.

Plan México: las principales proyecciones para 2027

El Plan México aparece como uno de los principales instrumentos para impulsar la actividad económica y contempla distintas medidas vinculadas con el desarrollo industrial, la infraestructura y la productividad.

Entre las principales proyecciones se encuentran:

Crecimiento económico: para 2026 se estima una variación real anual de entre 1% y 2%, mientras que para 2027 se proyecta un rango de entre 1.5% y 2.5%.

Plan México: contempla acciones para promover el desarrollo industrial, la sustitución de importaciones y los Polos de Desarrollo.

Infraestructura: se prevé una inversión de 5.7 billones de pesos .

Seguridad energética: incluye generación eléctrica tradicional y renovable, además de proyectos relacionados con gas e hidrocarburos.

Agua y desarrollo urbano: se plantea fortalecer la infraestructura hídrica y avanzar en su tecnificación.

Vivienda y construcción: el plan contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas .

Programas para el Bienestar: buscan fortalecer los ingresos y el consumo de los hogares.

Inversión y productividad: se prevén medidas de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), además de acciones de digitalización y simplificación.

¿Cuánto dinero contempla el Paquete Económico 2027?

Entre las principales cifras presentadas por el Gobierno mexicano se encuentran:

Ingresos tributarios y no tributarios: 6,995 mil millones de pesos.

Presupuesto del Gobierno de México: 3,493 mil millones de pesos, de los cuales 1.1 billón de pesos se destinaría a los Programas del Bienestar.

Pensiones, intereses, pago de deuda y participaciones a los estados: 3,502 mil millones de pesos.

Además, las autoridades buscan garantizar que los recursos destinados a los Programas del Bienestar se mantengan por encima de la inflación, con el objetivo de preservar su poder adquisitivo durante 2027.