Una de las fábricas más emblemáticas de la industria de la ropa anunció el cierre definitivo. Se trata de una compañía que durante años se dedicó a la confección de indumentaria femenina para primeras marcas nacionales. Su cese de tareas dejó a 20 familias sin trabajo, pero desde la empresa se comprometieron al 100% del pago de las indemnizaciones correspondientes.

Cierra una importante fábrica de ropa para mujeres

La empresa Vic Mol, con sede en La Rioja, anunció el cese definitivo de operaciones. La fábrica propiedad de la firma Mazalosa S.A bajó las persianas de su planta ubicada en el Parque Industrial de La Rioja.

Según indicaron fuentes gremiales, las causas del cierre definitivo se dieron por una combinación de factores. Por un lado, la contracción del consumo que obligó a marcas nacionales a recortar sus producciones. Por el otro, la flexibilización para el ingreso de productos importados, lo que potencio la transformación de talleres en importadoras.

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, confirmó la situación y explicó que la firma comunicó el cierre. “Lamentablemente, 20 familias han quedado sin su puesto de trabajo. La empresa no pudo resistir la caída en las ventas y el consumo que existe en todo el país”, sostuvo.

Qué pasará con los trabajadores

En línea con sus declaraciones, Espinosa explicó que los dueños de Vic Mol se comprometieron al pago del 100% de las indemnizaciones correspondientes.

Además, detalló que “nunca tuvimos reclamos por trabajo no registrado, falta de pago de salarios o incumplimientos. Eso demuestra que era una empresa ordenada”.