Científicos en alerta por la rotación de la Tierra, ¿qué le depara al futuro de la humanidad?

Cada vez más la ciencia se interesa por develar los secretos del Universo. Es que los misterios que esconde llevan a un infinito de interrogantes.

Por ello un nuevo artículo de investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) advirtió por una conclusión que encendió las alertas sobre el futuro del planeta Tierra.

Hallazgo científico: la rotación de la Tierra en baja





Según el análisis, la disipación de las mareas es la causa de la ralentización de la rotación de la Tierra. Sin embargo, la velocidad todavía está en debate.

La rotación de la Tierra se desacelera siguiendo un patrón de escalera. (Pixabay)

Para ello, un grupo internacional de investigadores analizó datos geológicos. Los hallazgos permitieron probar modelos físicos e identificar un patrón de escalera en la desaceleración: entre 650 millones y 280 millones de años atrás.



Se observó que, específicamente, existieron dos períodos con bajo ritmo (de hace 650 a 500 millones de años y de hace 350 a 280 millones de años), aunque separados por un intervalo de desaceleración estancada (hace 500 millones a 350 millones de años).

El informe señaló también que ambos coincidieron con la explosión cámbica y el mayor evento de extinción masiva. Según los científicos, estas instancias pudieron haber proporcionado las condiciones necesarias para la evolución de los primeros ecosistemas marinos.

A futuro: los efectos de la ralentización de la rotación de la Tierra



El profesor de la Universidad de Tecnología de Chengdu Ma Chao aseguró que el estudio "es de gran relevancia teórica" ya que "permite explorar el clima, el medio ambiente y la evolución biológica de la desaceleración de la rotación del planeta" .