El cometa C/2025 R3 concentra la atención de la comunidad astronómica por su evolución reciente y su acercamiento al Sol durante 2026. Se trata de un objeto que proviene de regiones muy lejanas del sistema solar y que comenzó a ser monitoreado con mayor precisión a medida que aumentó su brillo. A diferencia de otros casos virales, el interés por este cometa radica en su comportamiento observable y en la posibilidad de seguir su evolución en tiempo real. Los especialistas destacan que su actividad ya fue detectada mediante telescopios y registros fotográficos. Las observaciones más recientes permitieron confirmar que el cometa inició su proceso de activación en los primeros meses del año, con una evolución progresiva que alcanzó mayor intensidad hacia abril, coincidiendo con su aproximación al Sol. El cometa C/2025 R3 fue detectado en 2025 por sistemas de observación dedicados a identificar objetos en movimiento dentro del sistema solar. A diferencia de los objetos interestelares, este cometa forma parte del entorno solar y sigue una órbita que lo lleva a acercarse al Sol antes de volver a alejarse. Estos cuerpos están compuestos por hielo, roca y polvo, y permanecen inactivos durante largos períodos hasta que se aproximan al Sol. En ese momento, comienzan a experimentar cambios físicos que los vuelven visibles y permiten a los científicos estudiar su composición y comportamiento. La activación del cometa comenzó a hacerse evidente en febrero de 2026, cuando observaciones astronómicas detectaron un aumento sostenido de su brillo y la formación de una coma, la nube de gas y polvo que rodea su núcleo. Durante abril de 2026, esa actividad se volvió más notoria, con una evolución que incluye mayor luminosidad y el desarrollo de estructuras más visibles, como la cola. Este comportamiento responde al aumento de temperatura a medida que el cometa se acerca al Sol. La activación de un cometa es un proceso natural que ocurre cuando el calor solar provoca la sublimación de sus hielos. Esto implica que el material pasa directamente de sólido a gas, liberando partículas que forman la coma y, en muchos casos, una o más colas. Este fenómeno no ocurre en un momento exacto, sino de forma progresiva. En el caso de C/2025 R3, la actividad se detectó antes de su punto de mayor acercamiento, lo que permitió a los científicos seguir su evolución durante varios meses. El acercamiento del cometa no representa ningún riesgo para la Tierra. Los especialistas explican que estos objetos pasan a distancias muy grandes, generalmente de millones de kilómetros, lo que descarta cualquier posibilidad de impacto. El término “acercamiento” se refiere al punto en el que el cometa alcanza su menor distancia respecto al planeta dentro de su órbita. Este momento es relevante para la observación y el estudio científico, pero no implica peligro. El cometa puede ser observado con telescopios y, en condiciones favorables, con binoculares desde zonas con baja contaminación lumínica. Su visibilidad a simple vista dependerá de cómo evolucione su brillo durante su paso por el sistema solar interno. Los especialistas continúan monitoreando su comportamiento, ya que los cometas pueden presentar cambios inesperados. Su seguimiento permite mejorar la comprensión de estos cuerpos y aportar información clave sobre el origen y evolución del sistema solar.