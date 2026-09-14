Barrer el piso parece una de las tareas más sencillas de la limpieza del hogar, pero hay un problema frecuente al momento de recoger la suciedad: el polvo, los pelos y las pequeñas partículas pueden quedar debajo del borde de la pala de basura y obligar a pasar el escobillón varias veces.

Para evitarlo, existe un sencillo truco que consiste en colocar cinta adhesiva en el borde de la pala, creando una superficie que ayuda a recoger los residuos más pequeños y facilita el barrido. La técnica se suma a otros métodos caseros utilizados para mejorar la limpieza cotidiana.

Para qué sirve poner cinta adhesiva en la pala

El objetivo principal es conseguir que el borde de la pala quede más pegado al piso y evitar que el polvo y otros residuos pequeños se escapen por debajo.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Además, la superficie adhesiva puede ayudar a atrapar:

Pelos y cabellos.

Pelusas.

Polvo fino.

Pequeñas fibras.

Restos livianos que suelen desplazarse durante el barrido.

La técnica puede resultar especialmente útil en hogares donde hay mascotas o se acumula mucho cabello , ya que estos residuos suelen ser más difíciles de recoger con una pala convencional.

Cómo hacer el truco de la cinta adhesiva

Aplicarlo es sencillo y no requiere comprar ningún producto especial:

Limpiar el borde de la pala para eliminar polvo o suciedad. Cortar una tira de cinta adhesiva suficientemente larga para cubrir el filo. Pegarla en el borde inferior de la pala. Dejar una parte de la superficie adhesiva orientada hacia el piso. Barrer normalmente y acercar la suciedad a la pala. Cuando la cinta se llene de polvo y pierda adherencia, retirarla y colocar una nueva.

La idea es que la cinta funcione como un complemento del borde de la pala y permita recoger partículas que normalmente pueden quedar en el piso.

Qué tener en cuenta antes de usarlo

La técnica funciona como un complemento para el barrido, pero no reemplaza una limpieza profunda. También conviene probar primero la cinta en una zona pequeña si se va a utilizar sobre un piso especialmente delicado, ya que algunos adhesivos pueden dejar residuos o afectar determinadas superficies.

Una vez utilizada, simplemente se retira la tira y se desecha junto con los residuos que haya atrapado. Así, con un elemento que suele estar disponible en cualquier casa, se puede conseguir que quede menos polvo detrás de la pala después de barrer.