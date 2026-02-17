América Latina es un punto de disputa entre países referentes como China, Estados Unidos y Rusia. Las potencias mundiales cada vez invierten más dinero en la región en búsqueda de aliados comerciales claves que puedan reconfigurar las relaciones internacionales. En este contexto, el país a cargo de Xi Jinping destinó diversos recursos para mejorar el transporte de una nación. Desde inicios de mes, China comenzó a entregar modernos buses para transformar la forma de moverse en Nicaragua. Se trata de los primeros 180 vehículos de un total de 548 tras el acuerdo comercial del país latinoamericano con el país de Xi Jinping y la empresa Yutong. Los avanzados colectivos comenzaron a transitar distintas regiones del país, lo que marca un gesto que va más allá de las unidades de transporte, sino que apunta a una estrategia china para consolidar su presencia en América Latina. El objetivo del apoyo económico es modernizar de forma progresiva la flota de autobuses y mejorar la movilidad urbana y regional. Se mejorará la experiencia de miles de ciudadanos y se fortalecerán las condiciones laborales de 23 cooperativas de transporte. Los buses cuentan con un sistema completo de aire acondicionado para garantizar la comodidad de los pasajeros. En la misma línea, cuentan con un sistema de frenos ABS, cámaras integradas y asientos diseñados para el comfort. La iniciativa de la empresa Yutong, uno de los mayores fabricantes globales de autobuses, juega un rol central en la expansión de la tecnología oriental en la región. Los datos explican que el 85% de los buses eléctricos incorporados en América Latina desde 2018 son de origen chino.