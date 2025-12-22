Ecuador dio un paso clave en su relación bilateral con Estados Unidos tras ser seleccionado para un programa de donaciones de alto impacto económico impulsado por la Corporación del Desafío del Milenio (MCC).

El anuncio posiciona al país dentro de un grupo reducido de naciones que acceden a fondos no reembolsables destinados a impulsar el desarrollo estructural.

Se trata de una iniciativa que puede movilizar entre USD 300 y USD 500 millones, enfocada en proyectos estratégicos de largo plazo.

Qué es el “programa compacto” y por qué es clave para Ecuador

El llamado programa compacto de la MCC está diseñado para financiar infraestructura a gran escala, reformas institucionales y modernización económica, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la estabilidad de los países beneficiarios.

A diferencia de otros mecanismos de financiamiento internacional, estos recursos:

No son préstamos

No generan deuda externa

No tienen intereses

No imponen pagos futuros

Esto convierte al programa en una de las herramientas de cooperación más atractivas para economías emergentes como la ecuatoriana.

El respaldo político detrás de la decisión

Desde la Embajada de Estados Unidos en Ecuador destacaron que la elección responde a avances en estabilidad fiscal, mejoras en gobernabilidad y al fortalecimiento de la relación estratégica entre ambos países.

El directorio de la MCC, presidido por Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado, valoró además el compromiso de Ecuador con la seguridad regional y la prosperidad compartida, en un contexto de mayor presencia estadounidense en el hemisferio occidental.

Cómo sigue ahora el proyecto

Tras ser seleccionado, Ecuador entra en una fase de diseño técnico que se extenderá entre 12 y 24 meses. Durante ese período, el Gobierno deberá:

Identificar sectores prioritarios

Presentar proyectos con sustento técnico y económico

Demostrar impacto social y viabilidad a largo plazo

Una vez aprobados, los fondos del programa compacto suelen ejecutarse durante cinco años consecutivos.

Un impulso económico sin precedentes recientes

El acceso a este tipo de donaciones coloca a Ecuador en una posición favorable frente a otros países de la región. Analistas destacan que el programa puede convertirse en un motor clave para la inversión pública, la generación de empleo y la modernización del Estado.

Además, refuerza la agenda de cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, especialmente en áreas sensibles como desarrollo, seguridad y crecimiento sostenible.