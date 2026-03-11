Cada vez más personas buscan alternativas naturales para mejorar el descanso. En ese contexto, algunos remedios tradicionales han vuelto a ganar protagonismo, especialmente aquellos vinculados con la calidad del sueño y el bienestar nocturno. Uno de los hábitos que se ha vuelto tendencia consiste en rociar manzanilla en las almohadas antes de acostarse. La práctica se relaciona con la aromaterapia y con los efectos relajantes que esta planta medicinal ha demostrado durante siglos en diferentes culturas. La manzanilla es famosa por sus propiedades calmantes cuando se consume como infusión. Sin embargo, especialistas y aficionados a la aromaterapia sostienen que su aroma también puede influir en el descanso cuando se utiliza a través del olfato. El efecto se explica por la forma en que el cerebro procesa los aromas. Cuando se inhalan las partículas aromáticas de la planta, estas estimulan el sistema límbico, una región cerebral vinculada con las emociones y la regulación del sueño. Uno de los compuestos presentes en la manzanilla es la apigenina, una sustancia asociada con efectos calmantes que puede ayudar a disminuir episodios de insomnio y facilitar un estado de relajación previo al descanso. Para utilizar esta técnica sin humedecer las telas ni dañar la ropa de cama, se recomienda evitar el uso directo de infusiones tradicionales. En su lugar, es preferible preparar una bruma ligera o utilizar hidrolatos diseñados para textiles. Los pasos para esto son: Diversos practicantes de aromaterapia señalan que este ritual puede aportar beneficios relacionados con el descanso y la relajación previa al sueño: Aunque se trata de un remedio natural, es importante verificar posibles alergias a plantas de la familia Asteraceae a la que pertenece la manzanilla. Además, quienes comparten la cama con mascotas deben tener precaución y no utilizarlo muy seguido, ya que algunos aceites esenciales pueden resultar demasiado intensos para su sistema olfativo.