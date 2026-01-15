El exceso de velocidad en rutas y ciudades de Argentina se convirtió en una de las infracciones de tránsito más caras y riesgosas de 2026.

Durante la temporada de verano, cuando miles de personas salen a la ruta por vacaciones, esta falta no solo puede derivar en multas millonarias, sino también en la pérdida de la licencia de conducir, según la provincia donde se cometa.

Las multas en Argentina pueden superar los 2 millones de pesos, de acuerdo con los valores actualizados por cada jurisdicción. Pese a que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 fija criterios generales, las provincias tienen autonomía para definir montos, gravedad de la sanción y quita de puntos, lo que genera grandes diferencias entre distritos.

¿Cuál es la infracción más costosa y peligrosa del verano?

El exceso de velocidad es una infracción administrativa grave y uno de los principales factores que agravan los accidentes viales. A mayor velocidad, menor tiempo de reacción y mayor impacto en caso de choque. Por ese motivo, muchas provincias endurecieron los controles con radares fijos y móviles , especialmente en rutas turísticas.

Además de la multa económica, esta conducta puede implicar suspensión o inhabilitación del registro, sobre todo cuando se superan ampliamente los límites permitidos o se reincide. En algunos casos, también se exige la realización de cursos obligatorios de educación vial .

Las multas más graves son las de exceso de velocidad.

Provincia por provincia: dónde son más caras las multas

La Provincia de Buenos Aires encabeza el ranking de sanciones más duras. Las multas se calculan en Unidades Fijas atadas al precio de la nafta premium, lo que provoca ajustes constantes. Hoy, el mínimo ronda los $ 271.000, mientras que el máximo puede superar los $1.8 millones, según cuántos kilómetros por hora se exceda el límite.

En Córdoba, las sanciones varían según la zona. En áreas urbanas, las multas van desde $53.000 hasta $323.000, pero en rutas provinciales el exceso de velocidad es considerado una infracción muy grave, con montos que superan los $370.000 y un fuerte impacto en los puntos de la licencia.

Las provincias fijan los montos para sancionar las infracciones de tránsito.

Por su parte, Santa Fe aplica un sistema escalonado. Superar el límite entre 20 y 40 km/h implica multas cercanas a los $ 180.000, con incrementos importantes en zonas urbanas sensibles. En casos graves, los valores pueden escalar a cifras millonarias junto a sanciones accesorias.

En Entre Ríos, si bien no hay una tabla oficial pública, conductores reportan multas de $200.000 o más tanto en rutas provinciales como nacionales. El monto final depende del tramo, la velocidad registrada y el grado de exceso.

Nuevas multas verano 2026: controles, radares y normas locales

Durante el verano, los operativos se intensifican. Provincias como Mendoza, por ejemplo, sancionan conductas adicionales como tomar mate al volante, consideradas distracciones peligrosas. A esto se suman controles de velocidad con tecnología homologada y notificaciones digitales.

Para evitar sanciones inesperadas, es esencial respetar los límites de velocidad, usar aplicaciones con alertas de radares y prestar atención a la señalización local. Más allá del costo económico, el exceso de velocidad puede significar quedarse sin licencia y poner en riesgo la vida propia y la de terceros, una consecuencia mucho más grave que cualquier multa.