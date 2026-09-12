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Un nuevo electrodoméstico tiene por objetivo revolucionar la forma de cocinar en el hogar con su reciente lanzamiento.
La marca HDC ha dado a conocer el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifuncional que combina las mejores características de una freidora de aire, un horno convencional y una vaporera en un solo dispositivo compacto y de elevada potencia.
Su diseño contemporáneo, su tecnología de cocción y su versatilidad lo establecen como una opción atractiva para aquellos que desean alimentarse de manera práctica y equilibrada.
Con este modelo actualmente disponible en Argentina, es factible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.
Nos despedimos de la freidora de aire: prestaciones del horno inteligente de HDC
El horno smart HAF-SO30LBK se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y posee una capacidad interior de 30 litros, diseñado para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.
Su sistema de convección garantiza una distribución uniforme del calor, lo que posibilita lograr una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional.
Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello mediante una pantalla táctil intuitiva que proporciona 18 programas automáticos preestablecidos.
Una de sus características más notables es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para alcanzar resultados precisos y de calidad profesional.
Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.
Detalles del horno multifuncional con 1800 W y capacidad de 30 litros
Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:
- Potencia: 1800 W
- Capacidad interior: 30 litros
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
- Amplia pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
- Puerta de 5 capas con doble vidrio para un óptimo ahorro energético
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Opción de combinar hasta dos programas de cocción
- Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Innovaciones y Autolimpieza en Cocina Moderna
El horno smart HAF-SO30LBK no solo se distingue por su versatilidad, sino también por su diseño que se adapta a cualquier cocina contemporánea. La marca HDC ha incorporado en este modelo un sistema de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo al concluir el tiempo de cocción, proporcionando tranquilidad a los usuarios.
Además, el horno dispone de una función de autolimpieza que simplifica su mantenimiento, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus alimentos sin inquietudes relacionadas con el tiempo requerido para limpiar tras cocinar. Con estas innovaciones, HDC se establece como líder en el mercado de electrodomésticos inteligentes en Argentina.
Horno inteligente HAF-SO30LBK: Cocción fácil y sostenible
El horno smart HAF-SO30LBK crea una experiencia de cocción única al ofrecer una temperatura ajustable de 30 °C a 230 °C, ideal para diversas recetas y necesidades culinarias.
Los accesorios incluidos, como la rejilla para hornear y la canasta para freír, maximizan la funcionalidad del equipo, facilitando la preparación de platos variados para toda la familia.