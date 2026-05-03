Las cucarachas son una de las plagas más comunes dentro del hogar, especialmente en épocas de calor, cuando buscan refugio en espacios húmedos y con acceso a comida. Frente a esto, muchas personas optan por soluciones naturales que permitan mantenerlas alejadas sin utilizar insecticidas. En ese contexto, un método simple con hojas de laurel comenzó a popularizarse por su facilidad de aplicación y bajo costo. El efecto del laurel está relacionado con su aroma. Este tipo de hoja libera compuestos que resultan molestos para las cucarachas, lo que las lleva a evitar los lugares donde está presente. Además, el olor puede interferir en su capacidad para orientarse y detectar alimento, generando un entorno menos favorable para su permanencia. Para aplicar este método, no se necesita preparación previa. Solo hay que distribuir hojas secas en puntos estratégicos del hogar: Para mantener su efectividad, se recomienda reemplazarlas cada 10 a 15 días, ya que con el tiempo pierden intensidad. Estos insectos suelen concentrarse en espacios con humedad y poca luz, como la cocina y el baño. También es habitual que se activen durante la noche, cuando salen en busca de alimento. Detectar estos puntos es clave para aplicar correctamente el truco. El uso de laurel puede complementarse con hábitos que reducen la presencia de cucarachas: Si bien no reemplaza un tratamiento profesional en casos de infestación, este método funciona como una opción preventiva. Con una aplicación simple y constante, el laurel puede ayudar a mantener alejadas a las cucarachas sin necesidad de recurrir a productos químicos.