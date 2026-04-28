Renovar la cocina ya no necesariamente implica meterse en una obra larga, costosa y llena de polvo. En los últimos años, una tendencia ganó terreno en el diseño de interiores: colocar un piso nuevo sobre el existente. Esta técnica, conocida como “over the floor”, permite cubrir cerámicos viejos, gastados o fuera de moda sin tener que levantarlos. Por eso, se volvió una alternativa práctica tanto para propietarios como para inquilinos que buscan un cambio rápido y, en algunos casos, reversible. Una de las opciones más elegidas es el piso vinílico, que se destaca por su bajo mantenimiento, variedad de diseños y facilidad de colocación. Puede imitar madera, mármol o baldosas calcáreas, logrando una renovación visual importante en poco tiempo. Dentro de esta categoría hay dos alternativas principales. El vinilo adhesivo se pega directamente sobre la superficie existente y resulta ideal para cambios rápidos. En cambio, el piso vinílico click se arma con tablas que encastran entre sí, sin necesidad de pegamento. Esta última opción es una de las más buscadas porque puede retirarse si hace falta, algo clave para quienes alquilan y no quieren modificar de forma permanente la vivienda. El piso click funciona como un sistema flotante; las piezas se unen entre sí y quedan apoyadas sobre el suelo anterior. No requiere obra húmeda, genera poca suciedad y puede instalarse en poco tiempo. Además, suele ofrecer buena resistencia al uso cotidiano, rayones y golpes, por lo que resulta útil para espacios de alto tránsito como la cocina. Para quienes buscan una estética más minimalista, el microcemento es otra opción posible. Se aplica en capas muy finas sobre el piso existente y permite lograr una superficie continua, sin juntas visibles. Su principal ventaja es que resulta fácil de limpiar y aporta un estilo moderno. Sin embargo, requiere mano de obra especializada y un buen sellado final para evitar grietas o manchas. Cuando el objetivo es cambiar el aspecto sin gastar demasiado, la pintura epóxica o específica para suelos puede ser una solución económica. Antes de aplicarla, es fundamental limpiar bien la superficie, eliminar restos de grasa y lijar suavemente el brillo del cerámico para mejorar la adherencia. También se pueden usar plantillas para crear diseños geométricos y simular pisos decorativos. Antes de cubrir una cerámica vieja, conviene revisar que el piso esté firme, nivelado y sin piezas flojas. Si hay humedad o roturas importantes, primero hay que resolver esos problemas para evitar que el nuevo revestimiento se deteriore. Con la opción adecuada, es posible transformar la cocina en apenas un fin de semana, sin romper paredes ni convivir con una obra interminable.