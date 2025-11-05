Este jueves 6 de noviembre, los bancos de todo el país cierran sus puertas por el Día del Bancario. Se trata de un feriado sectorial que afecta a todas las entidades financieras, por lo que no habrá atención presencial ni servicios en sucursales de ninguna entidad.

Los trabajadores del sector tendrán el día libre, tal como lo establece el convenio colectivo. Además, recibirán un bono especial que este año asciende a $ 1.708.032,46, según la última actualización salarial.

¿Qué trámites se pueden hacer durante el feriado bancario?

Aunque las sucursales no abren, los servicios digitales siguen activos. Los usuarios pueden operar con normalidad a través de:

Homebanking

Aplicaciones móviles

Cajeros automáticos

Extracciones en comercios habilitados (supermercados, farmacias, estaciones de servicio).

Las operaciones como transferencias, pagos y consultas estarán disponibles online. Sin embargo, las transacciones en vencimiento el 6 de noviembre se procesarán el siguiente día hábil.

¿Por qué se celebra el Día del Bancario?

La fecha recuerda la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato que representa a los trabajadores del sector financiero.

El 6 de noviembre de 1924 se formalizó esta organización, que nació tras años de lucha por mejores condiciones laborales.

Uno de los antecedentes más importantes fue la huelga de 1919 en el Banco Provincia, liderada por los delegados Vicente Ventura y Jorge Alvear.

Ridofranz

Ese conflicto marcó el inicio de una serie de reclamos que derivaron en la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados bancarios en 1923, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear.

Desde entonces, el Día del Bancario se celebra como un símbolo de los derechos conquistados por el gremio.

Recomendaciones para usuarios bancarios

Para evitar complicaciones, se recomienda:

Adelantar o postergar trámites presenciales

Verificar el funcionamiento de cajeros automáticos cercanos

Utilizar canales digitales para operaciones urgentes

Consultar con el banco si hay gestiones que puedan verse afectadas

¿Qué bancos cierran el 6 de noviembre?

Todas las entidades financieras que operan en Argentina se adhieren al feriado. Esto incluye bancos públicos, privados y cooperativos. La medida alcanza a sucursales físicas, pero no afecta los servicios digitales.