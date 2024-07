Caso Loan: confirman una nueva coartada que le da un giro drástico al caso

Loan Danilo Peña, el nene de 5 años de Corrientes, continúa desaparecido desde el pasado jueves 13 de junio. En las últimas horas, María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los principales sospechosos, presentaron los documentos que confirmarían su coartada.

De acuerdo a su declaración, el matrimonio habría asistido a un turno médico el día posterior a la desaparición del menor. Ambos están imputados por el delito de captación de personas con fines de explotación.

Caso Loan: la coartada de los principales sospechosos



El abogado Ernesto González, representante de Pérez y Caillava, presentó a la Justicia la documentación que confirmaría los análisis médicos a los asistió la imputada el día después de la desaparición.

Se trata de un examen en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos, ubicado sobre la calle San Martín al 1400, en Corrientes.

La nueva documentación de los sospechosos.

En este caso, el papel en el que recibe la receta se encuentra firmado por la Dra. Cinthia Grimaldi, especialista en la toco ginecología y fertilidad.

Caso Loan: ¿Cuál es la nueva hipótesis de la investigación?



El pasado viernes, Laudelina Peña, la tía de Loan, denunció ante la Justicia de Corrientes que el matrimonio habría atropellado al menor de edad y luego lo subieron a la camioneta blanca.

Tanto para el padre del chico como para su abogado Fernando Burlando, la mujer mintió en su declaración. " No sé qué es lo que están escondiendo ellos, no sé por qué no cuentan la verdad de dónde está Loan, qué hicieron con él. Mienten todos ", expreso José Peña.

Fernando Burlando.

Mientras que el defensor cuestionó: " Hay personas detenidas, el delito que motiva y justifica su detención es la sospecha de haber participado en trata. A 18 días y estando presos, si esto fue un accidente y vas a estar preso toda tu vida, ¿no vas a declarar que fue accidente? ", cuestionó.