Caso Loan: el papá desmintió la hipótesis más fuerte hasta el momento, ¿cuáles son las nuevas teorías?

Loan Danilo Peña, el nene de 5 años nacido en Corrientes, continúa desaparecido desde el pasado jueves 13 de junio. En los últimos días, su tía Laudelina Peña lanzó una fuerte acusación sobre dos de los principales sospechosos, María Victoria Caillava y Carlos Pérez.

De acuerdo a su declaración ante la Justicia provincial, el matrimonio detenido habría atropellado al menor con una camioneta blanca y luego lo subieron al vehículo.

Sin embargo, para José Peña, el papá de Loan, el testimonio es falso. " Es mentira lo que dijo ella. No sé por qué dice esa mentira, nadie le cree eso " , lanzó el padre de la víctima, luego de los incidentes que se presentaron en la casa de su hermana.

Caso Loan: el papá desmintió las nuevas denuncias de Laudelina



La pareja de Antonio Benítez, el tío de Loan detenido por el secuestro, centró la atención sobre la exfuncionaria municipal y el exmilitar de la Armada. El pasado viernes, aseguró que la pareja chocó al chico y luego la amenazó con guardar el secreto.

" No sé qué es lo que están escondiendo ellos, no sé por qué no cuentan la verdad de dónde está Loan, qué hicieron con él. Mienten todos ", denunció José, en diálogo con el medio La Nación.

El padre sostuvo que " a Loan lo cazaron y lo llevaron directamente ". " Si Laudelina hizo la macana, que se aguante nomás. Que cuente la verdad ", agregó sobre las nuevas acusaciones que recayeron sobre los imputados por el secuestro.

Caso Loan: ¿Qué revelaron las pericias a la camioneta?



Este lunes se conoció el primer informe de las pericias que se realizaron a la camioneta de Pérez y Caillava. Allí encontraron un golpe en el paragolpes delantero, que podría vinculado a un choque o un accidente.

Las nuevas pericias sobre el caso de Loan.

Por otra parte, dio positiva la prueba de luminol en la rueda delantera derecha. Los efectivos de seguridad encontraron una sustancia roja en el neumático, que podría tratarse de sangre humana o animal.



Al momento, resta conocerse el resultado del ADN para comprobar si se trata efectivamente de sangre y si es compatible con la del menor de 5 años.



Vale destacar que, en la primera instancia de la investigación, los perros especialistas hallaron huellas odoríficas de Loan en la camioneta blanca y en el Fiat Rojo. Ambos vehículos le pertenecían al matrimonio.

Caso Loan: ¿qué dijo Fernando Burlando sobre la nueva hipótesis?

El abogado de la familia de Loan Danilo Peña desconfió de la declaración de Laudelina, acerca de que se trató de un accidente y no de un secuestro vinculado a la trata de personas.

" Hay personas detenidas, el delito que motiva y justifica su detención es la sospecha de haber participado en trata. A 18 días y estando presos, si esto fue un accidente y vas a estar preso toda tu vida, ¿no vas a declarar que fue accidente? ", cuestionó.