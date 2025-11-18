Cada vez más personas optan por alternativas naturales para cuidar su hogar, no solo porque son económicas, sino también porque evitan el uso de productos químicos agresivos.

Entre estas opciones destaca la mezcla de cáscara de banana con vinagre, una combinación poderosa que actúa como fertilizante natural y mejora la salud del jardín.

¿Cuál es el propósito de esta mezcla en el jardín?

El objetivo de esta preparación es crear un fertilizante líquido para riego. No se aconseja aplicar vinagre directamente sobre las plantas, ya que puede perjudicar el suelo si no se diluye.

Al dejar reposar la mezcla y luego diluirla con agua, se obtiene un producto más seguro y efectivo para nutrir el jardín.

Paso a paso: cómo preparar el fertilizante casero

Preparar la mezcla casera es fácil y rápido. Tan solo se deben seguir los siguientes pasos:

Juntar las cáscaras : guarda las cáscaras de banana en un recipiente limpio.

Agregar vinagre : cúbrelas con vinagre blanco o de manzana. Asegúrate de que queden completamente sumergidas.

Reposar : deja la mezcla en reposo por al menos 48 horas. Durante ese tiempo, los nutrientes se liberan.

Diluir con agua: antes de usarla, mezcla el líquido con agua en partes iguales. Así evitas que el vinagre afecte el suelo.

Fuente: Copilot (imagen ilustrativa) Fuente: Copilot (imagen ilustrativa)

Este fertilizante casero puede aplicarse una vez por semana en plantas que necesiten un refuerzo nutricional. También es útil en macetas, huertas urbanas o jardines pequeños.

Recomendaciones para su correcta aplicación

Antes de usar el fertilizante en el jardín, es importante tener en cuenta lo siguiente: