Hallazgo sin precedentes: la búsqueda de vida en Marte da un giro inesperado tras un descubrimiento en el volcán de La Palma.

Una investigación internacional logró identificar las primeras comunidades microbianas que han colonizado los tubos de lava formados tras la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, ocurrida en 2021. El hallazgo representa un avance relevante para el estudio de la posible existencia de vida en Marte, ya que estos entornos volcánicos funcionan como modelos naturales para analizar cómo podrían desarrollarse organismos en condiciones extremas.

El trabajo, publicado en la revista científica Environmental Microbiome, contó con la participación de centros de investigación de España y Portugal y permitió observar casi desde el inicio cómo comienza la vida en un espacio completamente nuevo y estéril. Los resultados también ofrecen información clave sobre la habitabilidad de ambientes subterráneos en el planeta rojo.

Los tubos de lava de La Palma, un laboratorio natural para estudiar Marte

Los tubos de lava analizados constituyen un auténtico “mundo recién nacido”, sin suelo ni vegetación, donde los primeros seres vivos deben abrir camino para que el ecosistema pueda desarrollarse.

Los investigadores destacan que estos entornos se han convertido en un laboratorio natural para estudiar los límites de la vida en condiciones extremas. Esta característica abre nuevas líneas de investigación relacionadas con la habitabilidad en otros planetas.

Según los resultados obtenidos, las observaciones ayudan a definir cómo podrían surgir, evolucionar y mantenerse comunidades biológicas en entornos subterráneos de Marte.

Identifican en el volcán de La Palma microorganismos para estudiar la vida en Marte. Luis G Morera

Cómo llegan y sobreviven los primeros microorganismos

La investigación demuestra que los primeros microorganismos llegan principalmente desde el exterior. Son transportados por el aire en forma de aerosoles o esporas, o bien llegan asociados a animales como aves, roedores e insectos.

Estos aportes introducen materia orgánica en un entorno inicialmente estéril y favorecen la aparición de las primeras comunidades biológicas. Para comprender este proceso, el equipo científico accedió a los tubos de lava entre uno y dos años después de la erupción, cuando las condiciones seguían siendo extremadamente difíciles para la vida.

En algunas zonas, la temperatura del aire alcanzaba los 60 grados centígrados, mientras que la superficie de las rocas superaba los 90 grados. A pesar de ello, determinadas comunidades microbianas lograron establecerse y sobrevivir.

El análisis científico realizado tras la erupción

Los investigadores llevaron a cabo tres campañas de muestreo en el interior de los tubos de lava. Para ello combinaron el análisis de ADN de los microorganismos con el estudio de los minerales y de las condiciones ambientales presentes en cada área examinada.

El estudio determinó que factores como la temperatura, la salinidad, la ventilación y la composición mineral influyen directamente en qué microorganismos consiguen colonizar estos espacios y mantenerse en ellos.

Identifican en el volcán de La Palma microorganismos para estudiar la vida en Marte. Fuente: Shutterstock Triff

Microorganismos que transforman el entorno y abren nuevas investigaciones

Los resultados evidencian que estos microorganismos no solo habitan el entorno, sino que también contribuyen a transformarlo. Mediante la formación de biopelículas sobre las rocas, modifican los minerales y favorecen procesos que representan los primeros pasos hacia la formación de suelo fértil y la evolución del ecosistema.

El equipo científico continuará investigando la evolución de estas comunidades microbianas para comprender mejor cómo se recuperan los ecosistemas después de fenómenos extremos como las erupciones volcánicas. Además, analizará su potencial para producir compuestos bioactivos con posibles aplicaciones en los ámbitos de la salud y la biotecnología.