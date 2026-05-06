La posición del router influye directamente en la calidad de la señal WiFi dentro de un hogar. Sin embargo, muchas personas pasan por alto un detalle que puede marcar la diferencia: la orientación de las antenas. Si querés saber cómo entender cómo funciona el módem de Wifi y cómo podés optimizar la señal seguí leyendo. Las antenas de los routers domésticos emiten señal de forma omnidireccional, pero esa propagación no es perfectamente esférica. En general, la señal se dispersa de forma perpendicular al eje de la antena. En otras palabras, si la antena está vertical, la señal se extiende horizontalmente, en todas las direcciones de un mismo piso. Si el router tiene dos o más antenas, la configuración puede optimizarse. Tenerlas todas en la misma posición no es lo más eficiente. La configuración recomendada por la mayoría de los fabricantes para un hogar de un solo piso es colocar todas las antenas en posición vertical. Así, la cobertura se distribuye de forma horizontal y alcanza la mayor cantidad de ambientes. Sin embargo, si el hogar tiene dos o más pisos y el router está en uno de ellos, inclinar una de las antenas unos 45 grados o ponerla en posición horizontal ayuda a proyectar parte de la señal hacia arriba o abajo, mejorando la cobertura vertical. No siempre es necesario modificar la posición de las antenas. Los momentos en los que sí tiene sentido hacerlo son los siguientes: Antes de cambiar la orientación, conviene hacer una prueba simple: mover el teléfono por los ambientes con problemas y ver cómo varía la intensidad de la señal según la posición de las antenas. Aplicaciones gratuitas como WiFi Analyzer permiten medir la potencia de la señal en decibeles y detectar en qué zonas se pierde cobertura. Un error común es apuntar las antenas directamente hacia los dispositivos. La señal no funciona como un foco: no se proyecta hacia donde apunta la antena, sino en ángulo recto respecto de ella. El cambio de orientación no reemplaza un extensor de red ni mejora una mala ubicación del router, pero es un ajuste sin costo que puede mejorar la cobertura de forma inmediata.