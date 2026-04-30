Los tiempos modernos demandan tener una buena conexión a internet, tanto para trabajar, estudiar o para el ocio. Un nuevo truco casero ganó popularidad por su simpleza y efectividad: colocar papel aluminio detrás del router de WiFi para potenciar su velocidad. Esta solución casera ayuda a mejorar su señal y está basada en principios físicos de la propagación de ondas electromagnéticas. Una buena conexión a internet depende de diversos factores como la cantidad de dispositivos conectados, la ubicación del router, entre otros. Cuando todas estas variables están ordenadas y aún así anda mal la conexión, conviene colocar papel aluminio. El método ayuda a reflejar las ondas electromagnéticas al funcionar como reflector de señal. En la misma línea, puede reducir la dispersión del WiFi hacia zonas innecesarias y ayudar a enfocar la cobertura hacia los ambientes del hogar donde hay mayor uso. El principio detrás del truco se explica porque las ondas actúan como las de radio y se expanden por varias direcciones. Cuando la señal va hacia atrás (o hacia una ventada), la energía se desperdicia. Los expertos en tecnología lo recomiendan por ser una solución económica y práctica a un problema recurrente. Es un truco económico que puede mejorar la conexión con tan solo dedicarle 5 minutos El procedimiento es el siguiente: