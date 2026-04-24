El WiFi se ha convertido en uno de los elementos más importantes dentro de cualquier hogar. No solo es la puerta de entrada a Internet, sino también la herramienta que sostiene actividades cotidianas como trabajar, estudiar, ver series o jugar en línea. Pese a su importancia, el router es un gran desconocido para la mayoría de los usuarios. Muchos lo instalan sin prestar atención al lugar donde lo ubican y, con el paso del tiempo, solo recuerdan su existencia cuando comienzan los problemas de conexión. La realidad es que un mal emplazamiento puede provocar cortes, lentitud e interferencias que afectan la experiencia digital en todos los dispositivos. Además de elegir un punto central de la vivienda y evitar esconderlo en muebles o armarios, existen objetos comunes en el hogar que pueden convertirse en los principales enemigos del WiFi. Los espejos y ciertos electrodomésticos son los más dañinos para la señal, aunque no siempre se tenga en cuenta. Sorprendente para muchos, hay un detalle poco conocido y es que los espejos interfieren directamente con la señal inalámbrica. Según explica la corporación AT&T, esto se debe a que están compuestos por vidrio y una capa metálica que refleja las ondas emitidas por el router, desviándolas o debilitándolas. Si un espejo se encuentra cerca del dispositivo, el resultado es una conexión inconsistente, con interrupciones y pérdida de velocidad. Por esta razón, se recomienda alejarlos lo máximo posible del router, así como también evitar superficies metálicas u objetos reflectantes que produzcan el mismo efecto. La ubicación del router es determinante para optimizar la velocidad de Internet. Para mejorar su rendimiento, los especialistas recomiendan: Colocarlo en el centro de la vivienda para distribuir mejor la señal.Ubicarlo en un punto alto, como una estantería o pared.Mantenerlo libre de obstáculos grandes y densos, como paredes de concreto.Alejarlo de electrodomésticos que generen interferencias.Evitar superficies metálicas que reflejen las ondas.Garantizar buena ventilación para evitar sobrecalentamiento. Además de la correcta colocación del router, existen pequeños hábitos que ayudan a mejorar la conexión en los dispositivos móviles: Situarse en un área abierta y cerca del router.Cerrar aplicaciones en segundo plano que consumen ancho de banda.Activar el modo avión unos segundos y desactivarlo para reiniciar la señal.