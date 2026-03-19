Un estudio científico reciente advierte que la rotación de la Tierra se está desacelerando y que el cambio climático tiene un papel clave en este fenómeno medible, aunque imperceptible en la vida cotidiana. La duración del día en la Tierra está aumentando de forma gradual, según una investigación publicada en Journal of Geophysical Research: Solid Earth. El trabajo indica que el planeta gira cada vez más despacio y que este cambio, aunque mínimo, es medible con precisión científica. Investigadores de Austria y Suiza sostienen que la desaceleración actual es una de las más pronunciadas registradas en millones de años. Según sus conclusiones, el cambio climático influye directamente en la velocidad de rotación terrestre, algo que no se había observado con esta magnitud en períodos recientes. En términos concretos, la rotación de la Tierra se alarga actualmente en unos 1,33 milisegundos por siglo. Este cambio es imperceptible para las personas, pero relevante para sistemas que dependen de la medición exacta del tiempo. El estudio advierte que esta variación podría afectar áreas como la navegación espacial o los sistemas de cronometraje de alta precisión. Ambos dependen de la estabilidad de la rotación terrestre para su correcto funcionamiento. Aunque comúnmente se enseña que un día dura 24 horas, en realidad ese período no es constante. La rotación del planeta varía por factores como la atracción gravitatoria de la Luna y distintos procesos geofísicos internos y atmosféricos. Investigaciones previas ya habían demostrado que el aumento del nivel del mar, causado por el deshielo de polos y glaciares, influye en la rotación terrestre. Este proceso redistribuye la masa del planeta y modifica su dinámica. El fenómeno se compara con el de una patinadora artística que gira más lento cuando extiende los brazos. De manera similar, al redistribuirse el agua sobre la superficie terrestre, la rotación se desacelera. Mostafa Kiani Shahvandi, de la Universidad de Viena, y Benedikt Soja, del ETH de Zúrich, explicaron que este mecanismo está directamente vinculado al calentamiento global y sus efectos sobre el sistema climático. Para analizar este fenómeno en perspectiva histórica, los científicos estudiaron fósiles marinos y su composición química. Estos datos permitieron reconstruir variaciones del nivel del mar y estimar cambios en la duración del día. El análisis abarcó un período de 3,6 millones de años y mostró que la rotación terrestre varió en múltiples ocasiones. Sin embargo, solo hace unos 2 millones de años se registró una desaceleración comparable a la actual. Los investigadores concluyen que el ritmo actual de ralentización es casi sin precedentes en la historia reciente del planeta. Además, atribuyen principalmente este cambio a la influencia de la actividad humana sobre el clima. Según las proyecciones del estudio, el calentamiento global seguirá intensificando este proceso. Esto implicaría que la duración del día continuará aumentando, aunque de forma gradual y difícil de percibir sin instrumentos especializados.