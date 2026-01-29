Cambian las patentes: tras aumentos de más del 100%, el Gobierno les da la mejor noticia a los conductores Fuente: Archivo

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió recientemente un proyecto de ley a la legislatura porteña para que se establezca un tope al incremento al Impuesto de la Patente Vehicular.

La medida se tomó luego de la actualización informada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) sobre el valor del impuesto a las patentes de los vehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno porteño buscará ponerle tope al aumento de patentes

En este aspecto, desde el GCBA emitieron un comunicado en el que expresaron que “ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del Impuesto a las Patentes 2026, el Poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025″.

Del mismo modo, se aclaró que “la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos”, y que “no hubo aumento del impuesto, sino que dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”.

En tanto, señalaron que “el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”.

Pago de patentes: cómo será el tope al aumento

La suba inesperada en la valuación fiscal de los vehículos en la Ciudad de Buenos Aires se explica por la modificación del método utilizado para calcular el valor imponible.

Hasta fines de 2025, el gobierno porteño se apoyaba en los montos establecidos por la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), un registro de alcance nacional bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Con la nueva disposición, CABA abandonó ese parámetro y comenzó a basarse en los valores de referencia del mercado automotor, tomando como fuente los listados publicados por ACARA.

Frente al impacto generado, el Ejecutivo porteño impulsó una iniciativa para limitar los aumentos del impuesto automotor, estableciendo que la suba máxima quede alineada con la inflación del año anterior.

De avanzar esta propuesta, el ajuste no podrá exceder el 31,5%, correspondiente al IPC acumulado, y se mantendrán vigentes las prórrogas en los plazos de pago ya anunciadas.

Por su parte, desde el Gobierno de la Ciudad aclararon que el sistema de cálculo y las alícuotas del tributo cuentan con respaldo legislativo, ya que fueron aprobados oportunamente por la Legislatura porteña.

Noticia en desarrollo...