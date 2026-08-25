La NASA volvió a sorprender a la comunidad científica al encontrar formaciones peculiares en Marte. Se trata de polígonos con una disposición similar a un panal de abejas, un hallazgo que podrían ofrecer pistas clave sobre la historia climática del planeta rojo.

El rover Curiosity fue el responsable de dar con estos tipos de estructuras en el área de Valle Grande, al pie del Monte Sharp. Según la NASA, estas formaciones funcionarían como un registro geológico de los cambios ambientales que atravesó este planeta a lo largo de millones de años.

Para los geólogos planetarios, la disposición y la textura del patrón indican que Marte pudo haber tenido ciclos estacionales de humedad y sequía, comparables en cierta forma a los que se registran en la Tierra.

Panal de piedra descubierto en Marte: las teorías de la NASA sobre su origen

Ese dato reabre el debate entre los geólogos planetarios sobre la formación de estos patrones, que oscilan entre 4 y 8 centímetros de ancho.

Puntualmente, los especialistas manejan al menos tres hipótesis principales. La primera sostiene que los polígonos son el resultado de grietas de desecación de barro, formadas cuando antiguos lodos se secaron tras la evaporación del agua que los cubría.

Una segunda teoría apunta a los ciclos de congelamiento y descongelamiento, que habrían fracturado el terreno por efecto de las temperaturas extremas propias del planeta rojo. La tercera hipótesis habla de compresión sedimentaria, donde el propio peso de los sedimentos empujó el agua atrapada hacia afuera y generó las fisuras.

Por el momento, ninguna de las tres teorías fue descartada. Los equipos de la NASA planean medir la forma y la composición química de cada polígono para intentar determinar cuál de los procesos dio origen a este particular paisaje marciano.

Ashwin Vasavada, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explicó que el equipo “ha observado diversos paisajes a través del Curiosity”, pero remarcó que esta extensión de polígonos “es impactante” para la misión.

Por su parte, Abigail Fraeman, científica adjunta de la misión, señaló que el rover ya había registrado este tipo de formaciones en otras oportunidades. Sin embargo, aclaró que nunca se había detectado una abundancia tan notable como la observada esta vez, ya que se extiende por varios metros.

Misterio en Marte: el rover Curiosity de la NASA detectó “extraños polígonos” y los científicos buscan una explicación.

¿Por qué este hallazgo es importante para la astrobiología?

Este tipo de ambiente resulta crucial para la astrobiología, dado que la presencia de agua líquida y sus fluctuaciones periódicas podrían haber favorecido la química necesaria para el origen de la vida. La evidencia sugiere que Marte pudo tener condiciones aptas para sintetizar moléculas complejas.

Los especialistas remarcan que hallazgos como este son clave no solo para reconstruir el pasado geológico de Marte, sino también para evaluar si el planeta pudo haber albergado vida en algún momento de su historia.