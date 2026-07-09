Tras años de espera, transformarán por completo una autopista clave de Buenos Aires que reducirá a la mitad los tiempos de viaje

Tras la eliminación definitiva de las cabinas de peaje tradicionales, se sumó una nueva obra clave que promete agilizar los viajes hacia el Conurbano y el Aeropuerto de Ezeiza.

Se terminó la espera y el frenado obligatorio. Autopistas Urbanas (AUSA) habilitó la nueva traza sin cabinas de peaje en la mano hacia Provincia . Con este cambio, los conductores ya pueden circular sin obstáculos a través de 3 carriles continuos, manteniendo una velocidad máxima de 60 km/h.

Adiós a las cabinas: la AU Dellepiane ya es 100 % Free Flow

El pago manual dejó de existir. Todo funciona bajo el sistema Free Flow mediante un pórtico de lectura automática instalado en la AU 25 de Mayo (a la altura de la calle Culpina).

Solo TelePASE. El cobro es exclusivamente digital. Al haberse liberado ambos sentidos (el mes pasado se hizo hacia el Centro y ahora hacia Provincia), ya no quedan cabinas físicas en ninguna autopista porteña.

Nuevo acceso y mudanza de colectivos: las líneas 56, 86 y 193 cambian su recorrido

La otra gran novedad es la apertura de un nuevo ingreso a la AU Dellepiane en la intersección de la Colectora Norte y Piedra Buena, diseñado para quienes van en sentido a General Paz, Riccheri o Ezeiza.

Esta obra impacta directamente en el transporte público:

Líneas afectadas: los colectivos 56, 86 y 193 trasladaron su recorrido a la Colectora Norte.

Nuevas paradas: ya se instalaron los nuevos refugios sobre la colectora.

Más seguridad: los colectivos ya no pararán sobre la autopista para subir o bajar pasajeros, lo que mejora drásticamente la fluidez y disminuye el riesgo de accidentes.

La nueva Colectora Norte —habilitada entre las calles Timoteo Gordillo y Piedra Buena— cuenta con dos carriles de circulación en sentido a Av. General Paz y la velocidad máxima permitida es de 40 km/h.

La medida permite mejorar la fluidez del tránsito y reforzar las condiciones de seguridad vial a partir de la unificación de velocidades.

¿Por qué este cambio es un antes y un después?

La AU Dellepiane era el último gran “embudo” donde los vehículos debían detenerse o bajar la marcha drásticamente en plena traza. Con la unificación de velocidades, la eliminación de las barreras y el reordenamiento de los colectivos, el Ministerio de Movilidad busca reducir los tiempos de viaje en hora pico y evitar los choques por frenadas bruscas.