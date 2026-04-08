El impuesto a la herencia, conocido legalmente como Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, es un tributo que se aplica cuando una persona recibe bienes o derechos a título gratuito, ya sea por herencia, legado, donación o anticipo de herencia. A diferencia de otros países, Argentina no tiene un impuesto nacional a la herencia. Sin embargo, algunas provincias decidieron implementarlo dentro de su jurisdicción. Actualmente: Provincia de Buenos Aires. Las alícuotas y mínimos no imponibles dependen de cada provincia, pero en Buenos Aires: Deben pagar el impuesto: Personas físicas o jurídicas que reciben bienes a título gratuito. Beneficiarios de: El impuesto a la herencia en Argentina no es nacional, sino provincial, y su aplicación más relevante se concentra en Buenos Aires, donde se regula como el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. La Ley de Sucesiones regula cómo se transmiten los bienes de un fallecido, pero no define el impuesto, que depende exclusivamente de las normas fiscales locales.