El año 2026 trae consigo noticias muy positivas para la población de la tercera edad en México. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha confirmado importantes reducciones que permitirán a los beneficiarios reducir considerablemente sus compromisos económicos anuales.

La clave para acceder a estos beneficios se encuentra en la presentación de un documento específico que todos los adultos mayores pueden gestionar sin costo alguno. Al cumplir con este requisito, los beneficiarios podrán redirigir esos recursos a otras necesidades prioritarias, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida en la etapa de jubilación.

Estas facilidades incluyen dos de los pagos más significativos para las familias: el impuesto predial y los servicios de agua potable.

El INAPAM confirmó el beneficio más esperado por todos los jubilados: estará disponible en noviembre y diciembre (foto: archivo).

¿Qué estados y municipios ofrecerán estos descuentos en 2026?

La lista se extiende a Sonora (Cajeme, Bácum, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures), Tamaulipas (Matamoros, Nuevo Laredo y Abasolo), Tlaxcala (Cuapiaxtla, Ixtacuixtla y San Lucas Tecopilco), Veracruz (Naranjos Amatlán y Tepatlaxco) y Zacatecas (Loreto, Nochistlán de Mejía, Noria de los Ángeles y Vetagrande).

La cobertura de este programa abarca prácticamente todo el territorio nacional, con participación de múltiples entidades federativas. Según el Directorio de Beneficios actualizado, los porcentajes de reducción oscilan entre 10% y 50%, dependiendo de cada localidad.

Entre las regiones con mayor cobertura destaca Puebla, que incluye localidades como Zacatlán, Huauchinango, Libres, Zaragoza, Oriental y Tecali de Herrera. Por su parte, Hidalgo ofrece estos apoyos económicos en Pachuca de Soto, Acaxochitlán, Atitalaquia, Nopala de Villagrán y Tolcayuca.

Otros estados participantes incluyen Chiapas (Reforma y Suchiapa), Colima (capital y Tecomán), Estado de México (Chalco y Chapultepec), Guerrero (Mochitlán y Teloloapan), Jalisco (Acatic y San Sebastián del Oeste), Michoacán (Copándaro), Morelos (Xochitepec), Nayarit (Ixtlán del Río) y Oaxaca (San Jacinto Amilpas, San Miguel del Puerto y San Pablo Villa de Mitla).

Buenas noticias para titulares del INAPAM: estará disponible hasta fin de 2025. Fuente: Shutterstock.

El único requisito para acceder al beneficio

Los adultos mayores pueden acceder a estas reducciones fiscales siempre que posean su credencial del INAPAM vigente. Este documento es otorgado a todas las personas que hayan alcanzado los 60 años de edad y su tramitación es completamente gratuita.

Este documento actúa como un comprobante oficial de elegibilidad para los descuentos y debe ser presentado en las ventanillas de las tesorerías municipales al efectuar el pago correspondiente. Es de suma importancia asegurarse de que el documento esté actualizado, dado que las credenciales que hayan expirado no serán aceptadas para implementar los beneficios.

La obtención o renovación de la credencial se puede llevar a cabo en módulos del INAPAM que están distribuidos en todo el país y normalmente, el proceso se completa en un plazo de pocos días hábiles.

Cómo sacar el máximo partido a los descuentos en servicios básicos

Para optimizar el ahorro, es imperativo que los beneficiarios se presenten de manera personal en las oficinas recaudadoras de su municipio con su credencial vigente y el recibo de pago correspondiente. Se sugiere que dicho procedimiento se realice a principios del año para prevenir recargos derivados de pagos extemporáneos.

En la mayoría de los municipios mencionados, el descuento puede alcanzar hasta un 50% del monto total. No obstante, algunas demarcaciones ofrecen porcentajes inferiores que oscilan entre el 10% y el 20%. Cada ayuntamiento determina sus propias condiciones; por lo tanto, es recomendable consultar directamente con la tesorería municipal para conocer el beneficio exacto aplicable.