Se despide el impuesto de Sucesiones: los herederos pueden eludir pagarlo si en el testamento se incluye esta cláusula

En el evento del fallecimiento de un ser querido, no solo se experimenta la profunda tristeza, sino que también surgen las responsabilidades legales. En esta situación, los herederos deben decidir si aceptan la herencia, dado que el impacto fiscal puede transformar lo que inicialmente se consideraba una bendición en una nueva preocupación.

Es esencial que los herederos analicen detenidamente las implicaciones fiscales y legales que implica la aceptación de la herencia, ya que esto puede afectar de manera significativa su situación financiera en el futuro.

Evaluar el contenido de una herencia es esencial antes de decidir su aceptación o renuncia formal.(Fuente: Shutterstock)

Cómo solicitar una herencia y el impuesto sucesorio

En España, todas las partes herederas están obligadas a cumplir con este requisito para poder gestionar legalmente los activos heredados. Esta disposición es aplicable sin importar la ubicación de los bienes o la residencia del difunto.

Si los herederos carecen de recursos monetarios, tienen la opción de destinar una parte de los fondos de la herencia, siempre y cuando el testamento haya estipulado que el tercio de libre disposición se destinará a dicho pago.

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Requisitos Documentales para Herederos en Sucesiones

En relación a este aspecto, tal como ha establecido el artículo 8 de la Ley 29/1987, el organismo aclara: “Las entidades bancarias son responsables subsidiarias del pago de este impuesto".

El Banco de España, a través de su sitio web, ha proporcionado a los herederos las directrices necesarias para formalizar este proceso. En primer lugar, es necesario que soliciten: El certificado de defunción del causante. El certificado del Registro de Actos de Última Voluntad. Una copia autorizada del testamento más reciente o, en su defecto, la declaración de herederos abintestato.

Una vez que se haya recopilado la información inicial, las entidades bancarias requieren dos documentos adicionales de suma importancia: El documento de adjudicación y partición de la herencia. La justificación del pago del impuesto sobre sucesiones, o la correspondiente exención.

Guía completa para pagar el impuesto de sucesiones sin errores

La acreditación del pago o la exención del impuesto constituye un requisito esencial para la disposición de los fondos. La normativa vigente otorga a las entidades bancarias la facultad de autorizar el uso de los recursos de la cuenta del difunto con el propósito de satisfacer la obligación tributaria.

Para realizar el pago, es suficiente con presentar la solicitud en la entidad financiera. Una vez realizada la presentación de la solicitud, el banco procederá a emitir un cheque a nombre de la Agencia Tributaria o de la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Finalmente, este cheque se emite con cargo a los bienes del fallecido y se destina exclusivamente al pago del impuesto.