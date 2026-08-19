La plaga de chinches que preocupa a todos ha llegado al país: ¿en qué zonas está y cómo prevenirla?

Las chinches de cama son pequeños insectos que se alimentan de sangre y suelen esconderse en colchones, costuras, muebles y ropa de cama. Aunque no viven sobre las personas, pueden permanecer ocultas durante el día y salir por la noche para alimentarse.

Sus picaduras pueden provocar comezón, enrojecimiento e inflamación y, en algunas personas, reacciones alérgicas más intensas. Además, una infestación puede afectar el descanso y generar molestias por la presencia constante de los insectos.

Un punto importante es que las chinches de cama no son conocidas por transmitir enfermedades infecciosas a los seres humanos. Sin embargo, rascarse las picaduras puede provocar lesiones en la piel y favorecer infecciones secundarias. Por eso, controlar la infestación resulta fundamental para recuperar las condiciones de higiene y descanso del dormitorio.

Cómo eliminar chinches y huevos de las sábanas y cobijas

El frío y el calor pueden utilizarse como herramientas para combatir las chinches, pero no funcionan de la misma manera.

Dejar las sábanas o cobijas expuestas al frío nocturno puede servir para refrescar y ventilar la ropa de cama, pero una noche fría normal no garantiza la eliminación de chinches ni de sus huevos. Para que el frío mate estos insectos se necesitan temperaturas suficientemente bajas y una exposición prolongada y controlada; por eso, simplemente sacar las cobijas durante la noche no debe considerarse un método definitivo.

El método más práctico es combinar el lavado con agua caliente y, cuando sea posible, un ciclo de secado con alta temperatura. Las chinches y sus huevos son sensibles al calor, por lo que lavar la ropa de cama con agua por encima de 50 °C puede ayudar a eliminarlas. Como referencia, el agua alcanza su punto de ebullición a 100 °C, aunque no es necesario hervir las prendas: temperaturas elevadas y sostenidas durante el lavado y, especialmente, el secado con calor son más adecuados para proteger los textiles.

Plagas en la casa

Para hacerlo de forma más efectiva:

Retira las sábanas y cobijas con cuidado: evita sacudirlas dentro de la habitación para no favorecer la dispersión de los insectos.

Coloca inmediatamente la ropa en una bolsa cerrada: así puedes trasladarla hasta la lavadora sin dispersar chinches por otras áreas.

Lava con el ciclo más caliente que permita la etiqueta de la prenda: si el tejido lo permite, utiliza agua por encima de 50 °C.

Seca con temperatura alta: el calor de la secadora puede ser especialmente útil para eliminar chinches y huevos que hayan sobrevivido al lavado.

No confíes únicamente en el frío nocturno: una temperatura exterior fresca no necesariamente alcanza niveles ni tiempos suficientes para matar todos los ejemplares.

Revisa también colchón y estructura de la cama: lavar las cobijas no elimina una infestación si las chinches continúan escondidas en el colchón, somier, cabecero o grietas.

Si la ropa no puede lavarse con agua caliente, revisa primero las instrucciones del fabricante. En estos casos, el tratamiento térmico mediante secadora, cuando el material lo permite, puede ser una alternativa útil. Ante una infestación importante, también puede ser necesario recurrir a un control profesional de plagas.

Síntomas que indican que hay chinches en las cobijas

Uno de los indicios más frecuentes son las picaduras que aparecen después de dormir, aunque las marcas en la piel por sí solas no permiten confirmar que se trate de chinches. Pueden parecerse a las provocadas por otros insectos y variar considerablemente de una persona a otra.

También es importante revisar directamente la ropa de cama y las zonas cercanas. Las chinches adultas son pequeñas, de forma ovalada y color marrón rojizo, mientras que sus huevos son diminutos y de color blanquecino. Entre las señales que pueden encontrarse están pequeñas manchas oscuras de excremento, manchas de sangre sobre las sábanas, mudas de piel y ejemplares vivos.

La presencia de un olor desagradable o dulzón en infestaciones grandes también puede ser una señal, aunque no es un indicador suficiente por sí mismo. Si aparecen varias de estas evidencias, conviene revisar cuidadosamente las costuras del colchón, la base de la cama, el cabecero y las grietas cercanas, además de tratar toda la ropa de cama y las zonas afectadas.