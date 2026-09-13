Al momento de viajar internacionalmente, uno de los aspectos fundamentales que ciudadanos, extranjeros naturalizados y visitantes deben tener en cuenta es que el pasaporte utilizado para ingresar y salir de Estados Unidos debe ser válido ante las autoridades competentes.

Si bien preservar su vigencia es esencial en este contexto, a menudo no basta con que se encuentre vigente al momento de viajar.

Es importante que se revisen otros requisitos de exigencia relacionados con este asunto y el estado físico del documento, dado que no cumplir con los estándares establecidos puede ocasionar problemas con las aerolíneas y los diversos agentes.

Información esencial sobre la entrada y salida de ciudadanos y extranjeros naturalizados

Asegúrese de presentar un documento en óptimas condiciones para evitar problemas en su viaje.

También se exige la presentación de un documento en buen estado, ya que aquellos que presenten daños severos, manchas de considerable magnitud y otros tipos de roturas graves (como páginas de visa rasgadas) no podrán ser utilizados para este tipo de traslados.

Por otra parte, USA.gov aconseja verificar, de acuerdo con el destino al que se desea viajar, cuánta validez debe poseer el pasaporte: “ Algunos países y aerolíneas podrían negarle la entrada si su pasaporte vence en menos de 6 meses ”, se indica.

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Pasaportes de Estados Unidos: adultos hasta 10 años; menores de 16, vigencia de 5 años sin renovación

Los pasaportes americanos para adultos poseen una validez máxima de un periodo de 10 años.

Por otra parte, en el caso de los menores de 16 años , los documentos no son susceptibles de renovación y cuentan con una vigencia de 5 años.

Información clave para la entrada de visitantes a Estados Unidos

En estos casos, a fin de que el viaje a Estados Unidos pueda ser autorizado, como norma general se requiere una validez de 6 meses adicionales al período de viaje programado inicialmente.

Si el documento presentado fue gestionado con tal antelación que no cumple con el requisito de los seis meses, no se considerará válido al momento de solicitar la visa para viajar.

CBP mantiene en su sitio web oficial la lista de países que se hallan exentos de cumplir con esta regulación. Para estas naciones, únicamente es necesario presentar un pasaporte válido en el momento de su estadía.

Además, para evitar cualquier inconveniente a la salida del país, los viajeros deben preservar la integridad física de su documento para evitar así demoras y complicaciones.

Países latinoamericanos incluidos en la lista: