Una nueva convocatoria de voluntariado internacional ofrece a los argentinos la posibilidad de radicarse temporalmente en el exterior en contacto directo con la naturaleza.

Se trata de una propuesta impulsada por un centro holístico de retiro y meditación situado en Vicuña, en la zona del Valle de Elqui, orientada a personas con disposición para realizar tareas manuales y de mantenimiento general .

El programa está canalizado mediante plataformas de intercambio viajero y está pensado para personas solas, parejas o dúos de amigos que busquen una experiencia de vida en un entorno de paz y meditación sin afrontar costos de alojamiento ni comida.

Los servicios y beneficios incluidos durante la estadía

Los voluntarios seleccionados deberán cumplir con una carga horaria de cinco horas diarias de trabajo, enfocadas principalmente en labores de construcción y reparación del centro.

A cambio de esta colaboración, el espacio brinda una cobertura integral durante toda la experiencia que incluye el alojamiento en una habitación compartida con otros viajeros, el acceso a una cocina equipada, el servicio de lavandería sin costo e internet de velocidad básica para quienes realicen trabajo remoto.

En cuanto a la alimentación y el descanso, los participantes dispondrán de dos días libres por semana para recorrer la región y tendrán garantizadas las tres comidas diarias, compuestas por desayuno, almuerzo y cena.

Asimismo, la propuesta abarca instancias de capacitación en prácticas de sostenibilidad dentro del centro y la oportunidad de conectar con la comunidad local del Valle de Elqui.

Requisitos para postularse y condiciones del viaje

Para participar del proceso de selección, los interesados deben cumplir con una serie de criterios de elegibilidad fijados por los anfitriones. Entre las exigencias principales se solicita tener entre 23 y 44 años de edad y contar con un dominio intermedio del idioma español.

Respecto al tiempo de permanencia, la estadía mínima requerida es de dos semanas , con disponibilidad para incorporarse durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero o febrero.

De forma particular, los coordinadores buscan el apoyo de una pareja o dúo de voluntarios para asumir el cuidado del predio y de sus mascotas, compuestas por cinco gatos y cuatro perros, en el período comprendido entre el 8 y el 25 de septiembre.

Por su parte, los pasajes aéreos o terrestres, el seguro de viaje, el transporte interno y los trámites de visado corren por cuenta exclusiva de cada participante .

Una alternativa económica para viajar y formarse en sustentabilidad

Este tipo de programas de voluntariado se consolida como una de las opciones más elegidas por argentinos y viajeros de toda la región que desean extender su permanencia en el extranjero reduciendo sus gastos fijos al mínimo .

Además de garantizar la subsistencia básica mediante el techo y la comida diarios, la propuesta busca generar un intercambio comunitario donde los participantes adquieran herramientas prácticas en técnicas de reconstrucción, sustentabilidad y mantenimiento de espacios dedicados al bienestar.