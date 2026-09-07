Es oficial | Italia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos con ciudadanía italiana que postergaron la renovación del pasaporte.

Olvidarse de renovar el pasaporte puede generar diversos inconvenientes incluso antes de comenzar un viaje. Los problemas pueden aparecer tanto al momento de embarcar al avión como al de pasar los controles migratorios para ingresar al país, incluso si el pasajero tiene vínculos familiares italianos o documentación relacionada con una ciudadanía europea.

Los argentinos, uruguayos y chilenos que sean ciudadanos italianos o posean alguna otra de algún país miembro de la Unión Europea deben distinguir entre una ciudadanía y los requisitos vigentes para ingresar a los territorios.

Pasaporte vigente para viajar a Italia: por qué es clave revisar la fecha de vencimiento

Es clave revisar que el pasaporte esté vigente para ser utilizado durante todo el viaje. Uno de los principales errores es solo ver la fecha del vuelo y no la vigencia del pasaporte.

Según la nacionalidad con la que se ingrese y la situación migratoria podrían existir requisitos adicionales.

Quienes pasen los controles migratorios como ciudadanos de la Unión Europea, la documentación que acredita la documentación adquiere especial importancia.

Los viajeros internacionales no deberán asumir que, por contar con una ciudadanía de un Estado que forma parte de la Unión Europea, se elimina el requisito de contar con un documento válido para viajar.

Atención argentinos, uruguayos y chilenos: qué pasa si tienen ciudadanía italiana o europea

Contar con una ciudadanía de algún país de la Unión Europea modifica la situación migratoria de una persona.

Los ciudadanos italianos no ingresan bajo las mismas condiciones que un viajero que no posea el trámite, pero para poder ejercer los derechos que la ciudadanía otorga, la misma debe ser acreditada mediante la documentación correspondiente.

De esta manera, quienes hayan obtenido la ciudadanía y piensen viajar deberán revisar la vigencia del documento para ingresar a Italia.

Es oficial | Italia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos con ciudadanía italiana que postergaron la renovación del pasaporte.

Qué pasa si se trata de ingresar a Italia con el pasaporte vencido

El documento vencido puede generar inconvenientes incluso antes de estar en Italia, ya que las compañías aéreas suelen realizar controles de documentación antes del embarque.

En caso no tenerlo válido, se podrían generar demoras, problemas al abordar y hasta la imposibilidad de realizar el viaje.

Es oficial | Italia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos con ciudadanía italiana que postergaron la renovación del pasaporte. IA Gemini

Qué deben revisar quienes viajen a Italia con ciudadanía europea

Los argentinos, uruguayos y chilenos que tengan la ciudadanía deberán verificar:

La vigencia del pasaporte que utilizarán durante el viaje.

Que los datos personales coincidan correctamente con la documentación.

Si cuentan con un DNI español vigente, en caso de corresponder.

Qué documento utilizarán para acreditar su ciudadanía europea.

Los requisitos establecidos por las autoridades para el ingreso y la salida del país.

También es conveniente revisar la documentación exigida por la aerolínea, ya que los controles pueden realizarse antes del embarque.

Italia y los controles migratorios: la ciudadanía no significa poder viajar sin documentos

Uno de los puntos que más confusión genera es creer que una persona con ciudadanía europea puede viajar sin prestar atención a la validez de la documentación.

La ciudadanía europea otorga determinados derechos de circulación y residencia dentro de la Unión Europea, pero eso no significa que cualquier documento vencido sea automáticamente aceptado para viajar.

En consecuencia, quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte deben regularizar su documentación antes de viajar y comprobar qué documento válido pueden utilizar para acreditar su ciudadanía.

Qué hacer con el pasaporte antes de viajar a Italia

Para evitar inconvenientes, se recomienza realizar un control exhaustivo de documentación antes de comprar el pasaje o con suficiente anticipación.

Si el documento está próximo a vencer, conviene consultar las condiciones de renovación y los plazos disponibles en el país donde se encuentre el ciudadano.

En el caso de quienes tienen ciudadanía europea, también resulta importante verificar si pueden viajar utilizando otro documento europeo válido y cuáles son las condiciones específicas de su situación.

De esta manera, los pasajeros pueden evitar llegar al aeropuerto con un documento que no sea aceptado para embarcar.