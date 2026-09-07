Emigrar en busca de oportunidades laborales y estabilidad económica se transformó en una meta recurrente para profesionales y trabajadores de distintos rubros.

En ese contexto, el testimonio de Pablo González, un albañil radicado en Noruega desde hace siete años, se volvió viral al detallar las condiciones de empleo y las remuneraciones dentro del sector de la construcción en la nación nórdica.

Según explicó el trabajador, la marcada falta de mano de obra calificada local obliga a las empresas a buscar profesionales extranjeros de forma constante.

Esta fuerte demanda de personal para responder a la expansión urbana e inmobiliaria impulsa ingresos que pueden alcanzar los 6.200 euros mensuales, en un mercado caracterizado por pisos salariales fijados por hora según el nivel de especialización.

Cuánto se gana en la construcción y qué puestos cobran más

En Noruega no rige un salario mínimo general , sino que cada actividad fija una tarifa base por hora.

Quienes poseen formación técnica o especialización parten de un piso de 209 coronas noruegas por hora (alrededor de 20 euros), mientras que los puestos de mayor responsabilidad y supervisión en obra pueden aspirar a salarios de hasta 62.000 coronas brutas mensuales, cifra equivalente a los 6.200 euros.

Pablo, albañil español en Noruega: “El salario son unos 6.200€ y trabajamos desde las 8:00 hasta las 16:00” (Fuente: Youtube y ChatGPT) @pablogonzalez#misandanzasporNoruega

Las remuneraciones del rubro se ubican holgadamente por encima del salario promedio nacional, estimado en 3.000 euros.

Dentro de la cadena de valor de la construcción, otras especialidades también perciben ingresos elevados : los carpinteros ganan entre 3.600 y 4.600 euros, los fontaneros y operadores de maquinaria promedian los 4.100 euros, y los operadores de grúas alcanzan los 4.300 euros mensuales.

Jornada laboral, rotaciones y flexibilidad

Además de la escala salarial, la organización del tiempo de trabajo representa otro de los grandes atractivos para los inmigrantes.

La jornada habitual se extiende de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, completando un esquema de 37,5 horas semanales con el pago de horas extraordinarias por encima de la tarifa ordinaria.

Asimismo, el sector ofrece esquemas de rotación altamente flexibles, como la modalidad de 12 días de trabajo consecutivos por nueve de descanso total, ideal para quienes viajan periódicamente a sus países de origen.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que los ingresos son brutos y sufren un descuento impositivo cercano al 30%, al tiempo que debe contemplarse el elevado costo de vida del país escandinavo.