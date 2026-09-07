El proyecto socioeducativo y ambiental “El Paraíso Refugio Natural”, ubicado en Navarro, provincia de Buenos Aires, abrió una convocatoria para incorporar voluntarios interesados en vivir una experiencia de inmersión en la naturaleza.

La propuesta busca sumar personas dispuestas a colaborar en tareas agroecológicas y comunitarias en un entorno regenerativo.

La iniciativa está canalizada a través de plataformas de intercambio cultural y está orientada a quienes buscan alejarse del ritmo urbano para formarse en prácticas sustentables sin pagar por alojamiento ni comidas diarias.

Tareas solicitadas y condiciones del intercambio

Los seleccionados deberán cumplir con una carga de 20 horas de colaboración semanales, repartidas en actividades como el cuidado de la huerta orgánica, tareas de jardinería, mantenimiento y limpieza de espacios comunes , y asistencia en el cuidado de animales.

Voluntarios - Localidad de Navarro

A cambio, el refugio ofrece un día libre por semana y los siguientes beneficios incluidos durante la estadía:

Hospedaje y servicios: Opciones de alojamiento en habitación privada, compartida, área de equipo o espacio para camping. Incluye acceso a internet de alta velocidad, espacio de trabajo dedicado, cocina equipada y uso libre de lavandería.

Alimentación completa: Todas las comidas cubiertas (desayuno, almuerzo y cena) preparadas con insumos saludables y de la propia huerta.

Formación y actividades: Acceso gratuito a cursos de permacultura, clases de yoga, terapias holísticas y excursiones guiadas por la zona.

Requisitos para postularse y costos adicionales

Para acceder al voluntariado no se requiere experiencia previa en tareas rurales, pero sí cumplir con una serie de condiciones básicas establecidas por los coordinadores:

Perfil del aspirante: Ser mayor de 18 años y contar con al menos nivel principiante de español o inglés. Se admiten solicitudes de personas solas, parejas o dúos de amigos.

Disponibilidad: El compromiso mínimo de estadía es de una semana, con cupos abiertos para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

Cuota de sostenibilidad: El proyecto requiere un aporte diario de 25 dólares destinado al financiamiento de alimentos saludables de calidad y mejoras de infraestructura. Los pasajes, transporte interno y seguros de viaje corren por cuenta del voluntario.

Un aprendizaje enfocado en la vida comunitaria

Más allá de la colaboración diaria, el voluntariado busca transmitir herramientas teóricas y prácticas de agroecología, sociocracia y comunicación no violenta.

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