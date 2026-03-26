El budín de naranja es uno de esos clásicos que nunca fallan, y esta versión en licuadora es ideal para quienes buscan una preparación rápida, práctica y sin complicaciones. Solo necesitás procesar todos los ingredientes juntos, llevar la mezcla a un molde y dejar que el horno haga el resto. El resultado es un budín esponjoso, húmedo y con un aroma cítrico irresistible, ideal para acompañar las meriendas. Un detalle que marca la diferencia es elegir un buen molde. Los modelos con recubrimiento antiadherente, como el Molde Hudson con antiadherente de 25 cm color cobre que dicha marca ofrece a menos de $ 18.000 en su sitio web, permiten un desmolde perfecto sin usar demasiado aceite ni papel. Los ingredientes para el glaseado: En la licuadora, colocar el jugo de tres naranjas, el aceite, el azúcar, los huevos y las otras tres naranjas sin semillas. Luego, licuar hasta que la mezcla quede uniforme. Como segundo paso, agregár la harina y el polvo de hornear previamente tamizados para evitar grumor e integrarlos a la preparación con movimientos envolventes. Para la cocción, colcar la preparación en un molde engrasado y horneá a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos. Para el glaseado de naranja, mezclar el azúcar impalpable con el jugo hasta lograr una pasta lisa. Sumar la ralladura si querés un sabor más intenso. Luego, cubrir el budín cuando aún esté tibio para que absorba parte del glaseado.