Los medios de transporte desempeñan una función esencial en el crecimiento de las ciudades. En este contexto, los trenes son un servicio clave para interconectar las distintas áreas urbanas. Un país sudamericano ha revelado la implementación de un sistema de trenes que transformará drásticamente los métodos de traslado de pasajeros.

Recientemente, Brasil dio a conocer un ambicioso proyecto para contar con el tren más rápido del continente, que alcanzará una velocidad de 350 km/h y unirá dos ciudades de gran relevancia económica y productiva para la nación.

Brasil podría tener tren de 350 km/h: así sería

La obra ferroviaria prevista no tiene precedentes en América del Sur y está previsto que el tren conecte Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, alcanzando una velocidad de 350 kilómetros por hora.

Además, se prevé que el tramo pueda completarse en dos horas, lo cual agilizaría la movilidad de pasajeros y ayudaría a aliviar el tráfico de los distritos.

Según las estimaciones, el tren TAV (Trem de Alta Velocidade por sus siglas en portugués) podría ir de Río de Janeiro a San Pablo en 1 hora y 45 minutos. Asimismo, se informó que la traza total sería de 510 kilómetros y se trataría de uno de los desarrollos ferroviarios más importantes en la historia del continente.

Por su parte, el tramo vial que une Río de Janeiro con San Pablo es de los más transitados de todo Brasil y con la incorporación de este tren de alta velocidad, se reduciría el caudal de vehículos que transitan día a día. Del mismo modo, este tren imitaría a los de última tecnología que se utilizan en Japón y gran parte de Europa.

Un tren de nueva generación se situará en una región céntrica de América del Sur, transformando radicalmente la modalidad de transporte. Todos los pormenores.

Cuáles son los puntos claves del tren de alta velocidad en Brasil

El megaproyecto tiene como objetivo duplicar e incluso triplicar el sistema de ferrocarriles actual debido a que las trazas no superan los 160 kilómetros de longitud.

De tal modo, el foco principal que tiene la obra es mejorar e incrementar el flujo de personas que van de una ciudad a la otra y promover un medio de servicio sostenible, más rápido y seguro, modificando por completo el transporte en América del Sur.

Las principales características que tendrá el tren de larga distancia

Distancia total del recorrido de 510 kilómetros, hasta Campinas.

Incluir túneles y viaductos en toda la traza.

Velocidad máxima de 350 kilómetros por hora.

Inversión de 10.000 y 20.000 millones de dólares

En tanto, se espera que el tren pueda estar operativo a principios del año 2032 y que las obras comiencen en 2027 luego de la etapa de planificación.