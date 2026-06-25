Algunas formaciones ya transportan pasajeros a diario, mientras una nueva flota de última generación comenzará a incorporarse antes de fin de año. Fuente: Shutterstock

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Los trenes de dos pisos continúan ganando protagonismo en Europa. Mientras algunas unidades ya prestan servicio de manera regular, un nuevo lote de formaciones se prepara para incorporarse a una de las rutas ferroviarias con mayor demanda del continente.

La estrategia busca aumentar la capacidad de pasajeros sin incrementar la cantidad de frecuencias, además de modernizar el servicio con unidades más eficientes y cómodas para los viajeros.

Los trenes de dos pisos ya comenzaron a operar

Austria ya cuenta con trenes de dos niveles circulando diariamente entre Viena y Salzburgo, uno de los corredores ferroviarios más utilizados del país.

Las formaciones pertenecen a la empresa privada Westbahn y fueron fabricadas por la compañía china CRRC. Desde finales de 2025 operan con normalidad y actualmente transportan pasajeros en esa ruta, convirtiéndose en la primera etapa del proceso de modernización ferroviaria.

Con esta incorporación, los viajeros ya pueden utilizar estas unidades en sus desplazamientos habituales.

La renovación continuará antes de que termine el año

El plan de modernización no termina con los trenes que ya están en circulación.

La empresa estatal ÖBB avanza con la i ncorporación de una nueva flota de trenes Railjet de dos pisos, desarrollados sobre la plataforma Stadler KISS.

Actualmente las unidades se encuentran atravesando las últimas pruebas técnicas y el proceso de homologación necesario para comenzar a prestar servicio comercial.

La incorporación de los 14 nuevos trenes se realizará de forma escalonada hacia finales de 2026.

Trenes de dos pisos en Europa: una solución para mejorar la experiencia de viaje ferroviario (foto: Shutterstock).

Más capacidad para una de las rutas más utilizadas

La renovación apunta a reforzar el corredor Viena–Salzburgo, considerado uno de los trayectos ferroviarios con mayor movimiento de pasajeros en Austria.

Además, estas formaciones fueron diseñadas para operar también en Alemania y Hungría, lo que permitirá ampliar su utilización en otros servicios internacionales.

Cómo son los nuevos trenes

Cada formación cuenta con seis coches y capacidad para transportar a más de 500 pasajeros.

Entre sus principales características se destacan:

Asientos con tomas eléctricas individuales.

Conexión wifi durante todo el viaje.

Sistemas digitales para la validación de boletos y el control del equipaje.

Tecnología orientada a reducir el consumo energético y el impacto ambiental.

La incorporación de estas unidades forma parte de una estrategia para responder al crecimiento de la demanda ferroviaria y consolidar un sistema de transporte más moderno, eficiente y sostenible.